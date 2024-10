Chi è Adam Brody, protagonista della nuova serie cult ‘Nobody wants this’

Tra le serie di successo disponibili su Netflix nelle ultime settimane spicca “Nobody Wants This”, interpretata da Adam Brody e Kristen Bell. Il riscontro favorevole di pubblico e critica ha permesso alla piattaforma streaming di assicurare una seconda stagione al progetto, in arrivo probabilmente nel 2025.

La carriera e la vita privata di Adam Brody

Nato a San Diego, in California, il 15 dicembre 1979, Adam Brody ha riscosso la fama internazionale soprattutto grazie al personaggio di Seth Cohen nella serie televisiva The O.C. Ha due fratelli gemelli più giovani, Sean e Matthew (nati nel 1985) e i suoi genitori sono entrambi ebrei, sono originari di Detroit. Ha frequentato la scuola senza particolare impegno, ammettendo che i suoi interessi principali erano il surf e la spiaggia. Ha frequentato il community college al MiraCosta College per un anno ma poi ha abbandonato gli studi quando aveva 19 anni e si è trasferito a Hollywood per diventare un attore.

Dopo una formazione iniziale di recitazione e una serie di provini, l’attore è riuscito a ottenere alcune parti in serie tv e commedie (ha un piccolo ruolo in American Pie 2). Il primo importante step della sua carriera è arrivato grazie alla terza stagione della serie Una mamma per amica. Interpretava il ruolo di Dave Rygalski, compagno di band e interesse amoroso di Lane. Poco tempo dopo, ecco arrivare la conferma che lo ha reso amatissimo e famoso in tutto il mondo: The O.C. Proprio il personaggio di Seth lo ha trasformato in un idolo degli adolescenti. Venne descritto dal Los Angeles Times come "il fanatico più sexy della TV" e da Time come colui che ha "ridefinito" il personaggio sullo schermo del nerdismo "impenitente". A sostegno del riscontro ottenuto, Brody è stato il primo uomo sulla copertina di Elle Girl.

Ha poi partecipato ad altre pellicole per il grande schermo, come “Mr & Mrs Smith”, mentre continuava il suo impegno nella serie tv. Dopo quattro anni, The O.C. venne cancellato e Brody decise di dedicarsi al cinema: da Jennifer’s Body a Scream 4. Negli anni, ha alternato il grande schermo con le serie tv, spaziando anche da generi totalmente differenti fra di loro, dai supereroi di Shazam! alla serie dramma composta da 8 episodi Curfew.

Negli ultimi tempi, poi, nuovamente l’apice grazie a “Nobody Wants This”, disponibile in esclusiva su Netflix. Nel marzo 2023 fu annunciato che era stato dato il via libera a una serie comica creata da Erin Foster, scrittrice e sceneggiatrice, liberamente basata sulle sue esperienze di vita reale. Protagonisti della storia sono un’agnostica conduttrice di podcast e un rabbino anticonformista da poco single che si incontrano a una festa. Quando se ne vanno insieme, questa coppia improbabile composta da Joanne e Noah (Adam Brody) capisce subito che c’è attrazione.

Per quanto riguarda la vita privata, nel marzo 2010, Brody ha incontrato l'attrice Leighton Meester. I due si sono fidanzati nel novembre 2013 e si sono sposati con una cerimonia privata il 15 febbraio dell’anno successivo. Hanno avuto due figli, la prima nata nel 2015 mentre nel 2021 è nato il secondogenito.