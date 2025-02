I 5 personaggi di ‘House of The Dragon’ che i fan non sopportano

‘House of The Dragon’ ha cercato di consolare i fan dopo la fine della serie cult ‘Game of Thrones’, cercando di far appassionare il pubblico del progetto originale anche a questo prequel ambientato centinaia di anni prima. E la missione è riuscita, visto il successo di ascolti delle prime due stagioni. Ma, come in ogni serie che si rispetti, non tutti i personaggi sono amati dal pubblico. Alcuni di loro proprio non sono sopportati dai fan della serie tv. Ecco cinque protagonisti di “House of the Dragon” che non accolgono il favore dello spettatore. Daemon Targaryen Appare arrogante fin dall'inizio di ‘House of the Dragon’. Viene reso ancora più fastidioso dal non rispettare le indicazioni di nessuno. Uccide la sua prima moglie perché la disprezza. Ha assoldato degli assassini per uccidere un bambino contro gli ordini di Rhaenyra e solamente alla fine della seconda stagione ha accettato di inginocchiarsi per lei. Le ambizioni irascibili di Daemon lo rendono un personaggio decisamente insopportabile. Helaena Targaryen Inizialmente era un personaggio dalla voce dolce e non appariva spesso nei primi episodi di ‘House of the Dragon’. Nella seconda stagione, ha preso più spazio sullo schermo ma non ha portato la trama molto più avanti nella narrazione. È protetta e sta volontariamente dalla parte del suo violento marito-fratello Aegon II. Sebbene ci sia una certa empatia per la posizione che vede Helaena intrappolata, viene criticata la sua incapacità di essere all'altezza dell'occasione e prendere parte alle dinamiche della famiglia reale, risultando spesso frustrante. Larys Strong Nella trama si è schierato con Alicent e inizialmente ha quasi le sembianze di una voce preziosa, paragonabile a Tyrion di ‘Game of Thrones’. Non prova davvero empatia per nessuno e questo include la sua stessa famiglia. Ha pianificato l'omicidio di suo padre, Lord Lyonel e di suo fratello, Ser Harwin. Ciò che rende Larys più fastidioso è quanto si diverta a essere un burattinaio anche quando i suoi piani non vanno come si augura. Vaemond Velaryon Appare intransigente e arrabbiato, manca di rispetto al re, ma annuncia anche che i figli di Rhaenyra sono tutti bastardi. Si aspettava un coro di consenso per le sue critiche ai Targaryen, ma il risultato è stato che Daemon gli ha tagliato la testa con una spada.. Nonostante fosse onorevole e onesto non sapeva come scegliere le sue battaglie relative alle rivendicazioni che voleva portare avanti. Alicent Hightower È stata manipolata in un matrimonio con Viserys da parte del padre. Una volta che è diventata madre, ha iniziato a comprendere l'importanza della posizione di potere che suo padre l'ha aiutata a conquistare. Quando le azioni portano alla guerra, sembra contraria a far progredire il conflitto nella guerra civile ma ormai è troppo tardi. Inoltre, i fan non sopportano il fatto che le venga continuamente – in maniera quasi esasperante – offerta la redenzione per ogni sua azione e, ogni volta, perde l’occasione e spreca ogni seconda possibilità che potrebbe avere.