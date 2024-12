Cinema, le 10 personalità più influenti del 2024

Quali sono i nomi degli artisti che hanno brillato particolarmente nel corso del 2024? Ormai a dicembre inoltrato è facile fare un bilancio di quanto avvenuto nei dodici mesi precedenti, con i dati del box office che evidenziano chi, nel mondo (o in Italia) ha particolarmente spiccato nel mondo del cinema.

Timothée Chalamet

Continua il periodo d’oro dell’attore, esploso a livello internazionale grazie al ruolo di protagonista del film “Chiamami col tuo nome”. Da allora una serie di scelte e di personaggi hanno confermato il suo successo in costante crescita. Nel 2024 è tornato sul grande schermo con “Dune Parte 2” (tra i gli incassi più alti dell’anno) e il prossimo anno si cimenterà nei panni di Bob Dylan.

Cillian Murphy e Christophen Nolan

Uscito nel 2023, Oppenheimer ha trionfato nella notte degli Oscar rendendo protagonisti l’attore principale della pellicola, Cillian Murphy e il regista Christopher Nolan. Entrambi hanno portato a casa la statuetta grazie, rispettivamente, all’interpretazione e alla regia del film. Una consacrazione assoluta con la vittoria anche nella sezione “Miglior film”.

Riccardo Milani e Paola Cortellesi

La coppia (nella vita) è simbolo e sinonimo di successo anche al cinema. Se l’esordio alla regia della Cortellesi – C’è ancora domani – è uscito nel 2023, i mesi del 2024 hanno dato ancora più linfa alla pellicola, vendutissima all’estero, dalla Spagna alla Francia passando per il Regno Unito fino alla Norvegia. Riccardo Milani, invece, ha confermato il riscontro grazie a “Un mondo a parte”, commedia interpretata da Antonio Albanese e Virginia Raffaele che, settimana dopo settimana, ha aumentato gli incassi fino a superare abbondantemente i 7 milioni di euro.

Tim Burton

Sembrava un azzardo, per qualcuno anche una scommessa rischiosa dopo anni e anni di attesa. Invece Beetlejuice Beetlejuice si è dimostrato un successo al box office, superando le aspettative anche grazie ai mercati esteri oltre agli Stati Uniti. Una conferma non scontata per il regista che ha dimostrato nuovamente di sapere esprimersi al meglio e di non aver perso il suo “tocco”.

Paul Mescal e Ridley Scott

Anche in questo caso, il rischio era altissimo. Toccare un film come “Il Gladiatore” e pensare a un sequel poteva essere un disastro annunciato. Invece, il sempre più lanciato Paul Mescal, protagonista della pellicola, ha ribaltato i timori e “Il Gladiatore 2” si è dimostrato essere un successo. Grazie alla regia di Ridley Scott la pellicola ha saputo convincere critica e pubblico, a sorpresa. Già i lavori sono aperti per il terzo capitolo.

Ariana Grande e Cynthia Erivo

Il passaggio dalla musica al cinema non sempre è facile. Ariana Grande ha accettato la sfida ed è protagonista di “Wicked”, suddiviso in due capitoli, e incentrato, insieme alla collega Cynthia Erivo, sulla storia della strega dell’est e quella del’ovest prima del celebre film “Il mago di Oz”. Tratto dal celebre e classico musical, il film ha conquistato la critica e il box office di tutto il mondo, dimostrando la potenzialità di dividere la storia in due capitoli (con il raddoppio dei guadagni) e la capacità attoriale delle due protagoniste.