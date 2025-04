10 film da vedere in coppia senza litigare sul genere

Il weekend è fatto per le serate fuori, le cene e i cocktail con gli amici, magari anche il cinema; ma negli altri giorni della settimana, al termine della routine lavorativa, le serate spesso si trascorrono cenando davanti alla tv in compagnia del partner. La domanda è sempre la stessa: cosa guardare insieme? Ecco un elenco di dieci titoli da vedere in coppia che cercano di accontentare i gusti di tutti, mantenere il giusto equilibrio tra comicità, romanticismo e azione ed evitare la guerra del telecomando.

Holland – Prime Video

Un thriller del 2025 diretto da Mimi Cave con Nicole Kidman come protagonista nel ruolo di Nancy. La donna vive nella cittadina di Holland con il marito Fred (Matthew Macfadyen) e il figlio Harry (Jude Hill) e sospetta che il suo compagno di vita la tradisca. Confessa i suoi timori al collega Dave (Gael García Bernal) e tra i due inizia una storia. Gli amanti, allora, cercheranno di sorprendere Fred durante uno dei presunti tradimenti ma finiranno per scoprire un segreto ancora più inquietante.

Io e te dobbiamo parlare – Netflix

Uscito nelle sale il 19 dicembre 2024 ‘Io e te dobbiamo parlare’ è stato scritto e diretto da Alessandro Siani che è anche uno degli interpreti principali della pellicola. Antonio (Siani) e Pieraldo (Leonardo Pieraccioni) sono due poliziotti amici di lunga data che però, a causa dell’amore per la stessa donna, ora non parlano più. La carriera dei due non è mai davvero decollata ma, a un certo punto, si troveranno a dover lavorare di nuovo insieme e a risolvere un grande crimine.

House of Gucci – Prime Video

L’amore per la moda, un cast eccezionale e una storia vera a cui la pellicola si ispira fanno di ‘House of Gucci’ un film di altissimo livello. Lady Gaga è Patrizia Reggiani, che nel 1995 organizzò l’omicidio di suo marito Maurizio Gucci, interpretato da Adam Driver. Nel film, tratto dal libro-inchiesta ‘House of Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine’ di Sara Gay Forden, compaiono anche Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek e Al Pacino.

Midnight in Paris – Mediaset Infinity

Woody Allen ha diretto questa commedia romantica ma soprattutto fantastica e perfetta per i sognatori e vincitrice dell’Oscar alla migliore sceneggiatura originale. Owen Wilson è Gil, sceneggiatore cinematografico di successo, è in vacanza a Parigi con la sua fidanzata Inez (Rachel McAdams) e i genitori di lei. È stanco della sua vita a Hollywood e una sera, dopo una festa, decide di passeggiare per la città. Perde l’orientamento e accetta un passaggio su una Peugeot d’epoca che lo porta nella Parigi degli anni ’20, il luogo in cui avrebbe da sempre voluto vivere. Qui incontra Salvador Dalì (Adrien Brody), Zelda Fitzgerald (Alison Pill), Ernest Hemingway (Corey Stoll) e tanti altri, tra cui Adriana (Marion Cotillard) che gli fa mettere in discussione la sua relazione con Inez.

Perfetti sconosciuti – Netflix

Il film forse più conosciuto di Paolo Genovese, nonché la pellicola entrata nel Guinness dei primati per essere quella con più remake nella storia del cinema (ben 25 in tutto il mondo). Oggi è diventato anche uno spettacolo teatrale. Kasia Smutniak, Marco Giallini, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta e Giuseppe Battiston interpretano un gruppo di amici (tre coppie e un single) che si ritrovano a cena come fanno abitualmente da anni. Decidono tutti di fare un gioco: appoggiare il cellulare di ognuno al centro del tavolo e rispondere in maniera corale aii messaggi e alle telefonate che arriveranno. Il gioco ben presto mette a nudo un bel po’ di segreti.

It’s what’s inside – Netflix

Sempre su un gioco messo in campo da un gruppo di amici si basa l’horror fantascientifico ‘It’s what’s inside’, esordio alla regia di Greg Jardin. Un gruppo di ragazzi – Dennis, Nikki, Brooke, Shelby e Cyrus – si riunisce per l’addio al celibato di Reuben. Alla festa è invitato anche Forbes, il nerd cervellone con cui molti dei ragazzi hanno litigato anni prima, che decide di presentarsi in tarda serata. Il giovane porta con sé una macchina e propone un gioco: la sua attrezzatura, se collegata con gli elettrodi alle tempie di tutti gli invitati, consentirà ai partecipanti di scambiarsi i corpi. Le conseguenze saranno imprevedibili.

Kind of kindness – Disney+

Yorgos Lanthimos ha diretto questo film a episodi nel 2024. I protagonisti sono Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer. In ciascuno degli episodi gli attori interpretano personaggi diversi e le storie sono tutte slegate tra loro ma ambientate nella medesima città senza nome. L’unico punto in comune tra i racconti è un misterioso personaggio di nome R.M.F. che da il nome alle singole storie messe in scena.

La pazza gioia – Now TV

Beatrice Morandini Valdirana (Valeria Bruni Tedeschi e Donatella Morelli (Micaela Ramazzotti) sono tra le ospiti di Villa Biondi, nei dintorni di Pistoia, una comunità per donne affette da disturbi mentali. Le due, dopo aver prestato servizio per un programma rieducativo in un vivaio vicino alla comunità, decidono di tentare la fuga e non rientrano nella Villa. Le donne si spostano nella provincia toscana, tra divertimento e semplicità, riscoprono l’euforia e la gioia ma compiono anche un viaggio interiore che le riporterà sulla via della guarigione. La pellicola è diretta da Paolo Virzì.

Shutter Island – Prime video

Leonardo Di Caprio è Edward Daniels (detto Teddy), che viene inviato insieme alla sua spalla Chuck Aule (Mark Ruffalo) all'Ashecliff Hospital, una prigione che ospita solo detenuti con problemi mentali e si trova su un’isola: Shutter Island. Una delle ospiti, Rachel Solando, è scappata e nessuno sa che fine abbia fatto sebbene appaia evidente che la donna non può aver abbandonato l’isola. Le indagini si faranno sempre più complesse e porteranno a galla tante verità a cui i due agenti forse non erano preparati.

Million Dollar baby – Tim Vision

Quattro premi Oscar per ‘Million Dollar Baby’: miglior film, migliore regia a Clint Eastwood, migliore attrice protagonista a Hilary Swank e migliore attore non protagonista a Morgan Freeman. Il film racconta del rapporto tra la pugile Maggie Fitzgerald (Swank) e il suo allenatore, il testardo e anziano Frankie Dunn (Eastwood). L’uomo inizialmente non crede in lei ma poi riconosce il suo talento e la porta a diventare una stella. Il soggetto del film è tratto da un racconto della raccolta ‘Rope Burns: Stories from the Corner’ di Jerry Boyd, in arte F.X. Toole e, probabilmente, è ispirato alla vita della pugile Katie Dallam. Freeman nel film è Scrap, ex pugile rimasto cieco a causa di un incidente e grande amico di Dunn.

E noi come stronzi rimanemmo a guardare – Now TV

Pierfrancesco Diliberto (in arte Pif) dirige questa commedia agrodolce ambientata in un prossimo futuro dai tratti distopici. Arturo (Fabio De Luigi) è un manager aziendale che si ritrova senza lavoro e single nel giro di poche settimane. Per riuscire a riprendere in mano la sua vita, l’uomo inizia a lavorare come fattorino per la multinazionale Fuuber che però non lo retribuisce a dovere. L’azienda ha anche creato un’app che consente a persone reali di ‘incontrare’ ologrammi caratterialmente compatibili: è così che Arturo conosce Stella (Ilenia Pastorelli) e se ne innamora.