10 film da vedere assolutamente su Prime

Amazon Prime Video è un servizio di video on demand di proprietà della società a stelle e strisce Amazon.com. è una delle principali piattaforme streaming di film da vedere e serie Tv più usate dagli utenti, disponibile in Italia dal dicembre 2016. Il catalogo è ampio, ma ci sono almeno 10 film da vedere anche off line, con l’app ad hoc, scaricandoli su iPhone, iPad, tablet Fire e dispositivi Android.Se hai già un abbonamento Amazon Prime, l’accesso ai film da vedere su Prime e alle serie tv presenti sulla piattaforma è compreso nel prezzo, con una vasta offerta d’intrattenimento. I 10 film da vedere su Prime: trama, cast

Babylon

Vincitore del premio Golden Globe, di Damien Chazelle, con Brad Pitt e Margot Robbie. Una stella del cinema muto, una giovane promessa, un produttore esecutivo e un musicista talentuoso sgomitano per dominare la scena hollywoodiana degli anni Venti e rimanere sulla cresta dell’onda in un ambiente che sta cambiando radicalmente.

Siccità

La regia è di Paolo Virzì. Cast corale con, tra gli altri, Silvio Orlando, Valerio Mastandrea, Claudia Pandolfi, Tommaso Ragno, Monica Bellucci, Gabriel Montesi, Emanuela Fanelli. A Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.

Memory

Un assassino su commissione scopre di essere diventato un bersaglio dopo essersi rifiutato di completare un lavoro per una pericolosa organizzazione criminale. La regia è di Martin Campbell, con Liam Neeson, Guy Pearce, Monica Bellucci.

House Of Gucci

Ispirato alla vera storia della famiglia a capo dell'impero della moda italiana. Patrizia Reggiani entra nella famiglia Gucci. La sfrenata ambizione della donna ne svela i segreti, innescando una spirale di tradimento, decadenza e morte. Di Ridley Scott, con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino. Candidato al premio Golden Globe.

Amy

Il film-documentario di Asif Kapadia racconta la storia drammatica di Amy Winehouse. Al centro del racconto, la personalità fragile e tenera della cantante, il suo rapporto con la famiglia e con i media, la fama, la dipendenza, la sua generosità e il suo talento. Il corpo senza vita dell’artista fu rinvenuto un sabato pomeriggio nel suo appartamento londinese con accanto due bottiglie vuote di vodka.

Chiara Ferragni – Unposted

Chiara Ferragni, prima fashion influencer al mondo e regina delle imprenditrici digitali, ci mostra come la rivoluzione social abbia cambiato il mondo degli affari, la comunicazione e la cultura, attraverso un ritratto che la vede protagonista, diretta da Elisa Amoruso.

Old

Il regista visionario M. Night Shyamalan firma un thriller agghiacciante e misterioso con Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell. Una famiglia in vacanza ai tropici si rende conto che la spiaggia appartata dove si stanno rilassando per qualche ora li sta facendo invecchiare rapidamente... riducendo le loro intere vite in un solo giorno.

Ossessione

Simone sognava una famiglia felice in una casa di campagna, ma quando si lascia andare alla passione di una relazione proibita, finisce per mettere a rischio la sua famiglia e anche il suo futuro.

Antoinette Beumer dirige Pierre Boulanger, Loes Haverkort, Jennifer Hoffman.

Bullet Train

Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a fare il suo lavoro in pace dopo che un incarico di troppo è andato storto. Tuttavia, il destino potrebbe avere altri piani, quando l'ultima missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione con avversari letali da tutto il mondo, tutti con obiettivi legati tra loro e in conflitto, sul treno più veloce del... Regia di David Leitch. Nel cast ci sono anche Joey King, Aaron Taylor-Johnson.

Follia

Dopo il nuovo incarico assunto dal marito psichiatra, Stella si ritrova a vivere nei pressi del manicomio. Tra i pazienti c'è anche Edgar Stark, un artista tormentato e divorato da una patologica forma di gelosia psicotica che lo ha spinto anni prima a massacrare la consorte. Tra loro scatta un’attrazione fatale, di cui il marito di Stella si accorgerà. La regia è di David Mackenzie. Gli interpreti sono Hugh Bonneville, Natasha Richardson, Ian McKellen.