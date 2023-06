Cinema Revolution: biglietti a 3,50 euro

Parte Cinema Revolution, la promozione del MiC per un’estate da vivere in sala cinematografica: dall’11 giugno all’11 settembre, su oltre 3mila schermi aderenti in tutta Italia, si potrà assistere in sala a nuove uscite di film italiani e internazionali e sarà possibile guardare i film al prezzo speciale di 3,50 euro. I dettagli dell’iniziativa sono stati annunciati dalla sottosegretaria alla Cultura con delega al Cinema, Lucia

Borgonzoni, alla Casa del Cinema di Roma. "Le sale sono importanti presidi sociali e culturali, riteniamo – ha detto – che sostenerle sia un dovere e per questa estate abbiamo messo a punto un gioco di squadra che coinvolge il governo e l’intero sistema cinematografico italiano".