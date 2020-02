© Riproduzione riservata

Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il weekend del 21-23 febbraio 2020. A seguire ci sono anche le uscite del 13, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 6 (si può ancora vedere, per esempio, 'Birds of Prey').Regia: Adil & Bilall / Cast: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa HudgensI detective Mike Lowrey e Marcus Burnett sono costretti ad affrontare i fantasmi di un vecchio caso, che tornano a farsi vivi mietendo vittime e attentando alla vita dello stesso Lowrey. 'Bad Boys for Life' è il terzo capitolo della saga con Will Smith e Martin Lawrence: siamo ancora nel solco della commedia/action, ma senza Michael Bay alla regia. La critica internazionale è rimasta mediamente soddisfatta.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Todd Haynes / Cast: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, William Jackson HarperUn avvocato decide di fare causa a una multinazionale dell'industria chimica, accusandola di inquinare deliberatamente l'acqua e i terreni della cittadina di Parkersburg, in West Virginia. 'Cattive acque' è un film di impegno civile che racconta una storia realmente accaduta e che ha saputo conquistare recensioni più che positive.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Chris Sanders / Cast: Harrison Ford, Omar Sy, Dan StevensFine degli anni Novanta del XIX secolo: il cane Buck, forte e di gran cuore, viene rapito e rivenduto Yukon, dove imparerà ad affrontare la natura selvaggia, pericoli insidiosi e dove diventerà amico di un uomo scontroso ma altrettanto di buon cuore. 'Il richiamo della foresta' è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Jack London: un film non pienamente riuscito, a causa dello straniamento indotto dall'animazione 3D utilizzata per ricreare Buck.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Gianni Di Gregorio / Cast: Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Gianni Di GregorioTre anziani in condizioni economiche precarie decidono di lasciare l'Italia e trasferirsi alle Azzorre: riusciranno a conquistare l'agognata serenità priva di grattacapi di natura economica? 'Lontano lontano' è una commedia dolceamara che racconta con garbo ed empatia la condizione di molti pensionati italiani, ed è anche l'ultima interpretazione di Ennio Fantastichini, morto l'1 dicembre 2018.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Fausto Brizzi /Cast: Christian De Sica, Paolo Rossi, Angela FinocchiaroNel corso degli anni Ottanta i membri del gruppo musicale Popcorn hanno conosciuto fama e denaro, ma oggi sono dei signor nessuno in perenne crisi finanziaria: un ingaggio in Russia promette di fare guadagnare loro un bel po' di soldi, soprattutto quando salta fuori che il concerto è un diversivo per una rapina milionaria. 'La mia banda suona il pop' è una commedia che spreca il valido spunto iniziale per adagiarsi su dinamiche da cinepanettone poco ispirato.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Sebastián Borensztein / Cast: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino DarínAlcuni piccoli risparmiatori, messi in ginocchio dalla crisi finanziaria argentina del 2001, scoprono che i loro soldi sono stati rubati da un banchiere e un avvocato corrotti: decidono di riprendersi il maltolto. 'Criminali come noi' è una commedia proletaria che ha qualche freccia al proprio arco, ma che si appoggia troppo su abusati cliché narrativi e visivi.Regia: Tom Hooper / Cast: James Corden, Judi Dench, Jason DeruloI gatti del quartiere di Jellicle attendono con impazienza la grande festa in onore dell'anziana Old Deuteronomy, al termine della quale un gatto prescelto potrà ascendere al paradiso. 'Cats' è l'adattamento dell'omonimo e fortunatissimo musical di Andrew Lloyd Webber, ma le potenzialità del film sono vanificate da un uso scriteriato dell'animazione e della motion capture: pubblico e critica internazionali hanno massacrato la pellicola.Regia: Christophe Honoré / Cast: Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille CottinDopo che la sua scappatella coniugale è stata scoperta, una donna si trasferisce nell'hotel di fronte all'appartamento del marito e da qui lo spia: nella sua nuova stanza si materializzano però i suoi ricordi e le sue esperienze passate. 'L'hotel degli amori smarriti' è una commedia che utilizza un brillante escamotage narrativo per raccontare il senso degli anni che passano, delle occasioni agguantate, di quelle perdute e come tutto ciò ci trasforma nel corso del tempo.Regia: Gabriele Muccino / Cast: Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio SantamariaQuattro persone diventano amiche nel 1980, quando sono adolescenti, e trascorrono i quarant'anni successivi a intrecciare la loro amicizia, i successi e le delusioni. 'Gli anni più belli' consente a Gabriele Muccino di mettere a fuoco il ritratto di una generazione: il tono del racconto non è sempre centrato, ma quando il talento del cast si fa sentire il film trova il giusto andamento.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Bong Joon-ho / Cast: Song Kang-ho, Sang-kyung Kim, Roe-ha KimCorea del Sud, anno 1986: un serial killer miete vittime e terrorizza un'intera regione, mentre la polizia si rivela impreparata per affrontare la sfida di identificarlo e catturarlo. 'Memorie di un assassino' è il film che nel 2003 ha svelato il talento di Bong Joon-ho: il recente trionfo agli Oscar 2020, grazie a 'Parasite', propizia finalmente la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane di un titolo eccellente, che merita di essere recuperato.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Waad Al-Khateab ed Edward WattsUna giovane donna siriana riprende se stessa prima e durante la battaglia di Aleppo (2012-2016), documentando la sua vita di neo madre e di moglie di uno dei pochi medici rimasti in città. 'Alla mia piccola Sama' è un documentario di grande impatto, che ha conquistato recensioni entusiaste in giro per il mondo, ha vinto numerosi premi ed è stato candidato all'Oscar 2020.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Jeff Wadlow / Cast: Michael Pena, Maggie Q, Lucy HaleIn una remota isola tropicale i desideri dei visitatori diventano realtà: quando però le loro fantasie si trasformano in incubi dovranno scoprire il mistero del luogo che li ospita se vogliono salvarsi la vita. 'Fantasy Island' è un adattamento in chiave horror della serie TV anni Settanta 'Fantasilandia': niente di particolarmente valido, ma chi ama gli spaventi troverà pane per i suoi denti.Regia: Jeff Fowler / Cast: James Marsden, Jim Carrey, Ben SchwartzDopo essere incappato per caso in un porcospino alieno, blu e velocissimo, un poliziotto di una piccola cittadina dovrà aiutarlo a impedire che un geniale e malvagio scienziato lo catturi e si impossessi dei suoi poteri. 'Sonic - Il film' porta su grande schermo un'icona dei videogiochi anni Novanta e confeziona un'avventura per famiglie abbastanza buona, ma dalla trama prevedibilissima.Regia: Yi'nan Diao / Cast: Hugh Hu, Lun-Mei Kwei, Liao FanBraccato dai rappresentanti della legge e dai membri delle gang rivali, un gangster è costretto a fuggire e a fidarsi di una prostituta, forse innamorata di lui. 'Il lago delle oche selvatiche' è un crime/drama ed è il quarto film del regista e sceneggiatore cinese Yi'nan Diao, considerato a ragione una delle voci più interessanti del nuovo cinema orientale.