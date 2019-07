Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il weekend del 26-28 luglio. A seguire ci sono anche le uscite del 18 luglio, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle dell'11 (si può ancora vedere, ad esempio, 'Spider-Man: Far From Home').



MEN IN BLACK: INTERNATIONAL (dal 25 luglio)

Regia: F. Gary Gray / Cast: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson



Per decenni gli Uomini in nero hanno protetto la Terra da numerose minacce aliene, mai però avevano affrontato la sfida difficilissima di scovare una talpa che si nasconde nelle loro fila. 'Men in Black: International' è uno spin-off della serie action/comedy resa famosa da Will Smith e Tommy Lee Jones, però non è all'altezza del film originale.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.









MIDSOMMAR - IL VILLAGGIO DEI DANNATI (dal 25 luglio)

Regia: Ari Aster / Cast: Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper



Un gruppo di amici si reca in un remoto villaggio svedese per una vacanza rilassante in mezzo alla natura: sotto la superficie idilliaca si nasconde un sanguinario rito pagano. 'Midsommar - Il villaggio dei dannati' è il secondo film dell'autore di 'Hereditary', che conferma un tocco originale per il genere horror. Questa volta, però, c'è un po' troppo autocompiacimento e il risultato complessivo ne risente.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.









LA PICCOLA BOSS (dal 25 luglio)

Regia: Tina Gordon Chism e Joshua Aaron Stringer / Cast: Marsai Martin, Regina Hall, Issa Rae



Una imprenditrice dura e spietata con i suoi dipendenti tratta male una bambina: quest'ultima le augura di tornare piccola e, magia, effettivamente il mattino dopo la boss si risveglia tredicenne. 'La piccola boss' è una commedia che non brilla per originalità (lo spunto è visto e rivisto), ma che declina al sua formula con una certa efficacia.









SERENITY - L'ISOLA DELL'INGANNO (dal 18 luglio)

Regia: Steven Knight / Cast: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane



Un uomo in fuga dal proprio passato trascorre le giornate su un'isola paradisiaca, lavorando come capitano di una barca: un giorno il passato gli si ripresenta e tenta di coinvolgerlo in un progetto delittuoso. 'Serenity - L'isola dell'inganno' è un thriller con venature noir che ha puntato più in alto delle proprie possibilità e non è stato recensito bene dalla critica internazionale.









EDISON - L'UOMO CHE ILLUMINÒ IL MONDO (dal 18 luglio)

Regia: Alfonso Gomez-Rejon / Cast: Benedict Cumberbatch, Michael Shannon, Nicholas Hoult



Due titani dell'energia elettrica, Thomas Edison e George Westinghouse, si danno battaglia per stabilire quale sistema di produzione dell'elettricità illuminerà l'età moderna. 'Edison - L'uomo che illuminò il mondo' punta su un cast di primo piano, ma non riesce a ingranare la giusta marcia e all'estero è stato accolto con perplessità.









BIRBA - MICIO COMBINAGUAI (dal 18 luglio)

Regia: Gary Wang



Animato da un indomabile spirito d'avventura, un giovane gattino si imbarca in una serie di peripezie per arrivare nella mitica Micolandia. 'Birba - Micio combinaguai' è una commedia d'animazione in grado di affascinare gli spettatori più piccoli, ma troppo esile e confusionaria per fare altrettanto con i grandi.









THE DEEP (dal 18 luglio)

Regia: Baltasar Kormákur / Cast: Ólafur Darri Ólafsson, Jóhann Jóhannsson, Stefán Hallur Stefánsson



Le reti di un peschereccio al largo delle coste islandesi si incagliano nelle rocce e causano il ribaltamento dell'imbarcazione: immersi nelle acque gelide dell'Atlantico, i pescatori muoiono tutti, tranne uno che raggiunge a nuoto la riva diventando un eroe nazionale e un fenomeno scientifico. 'The Deep', che esce in Italia a sette anni dal debutto in patria, racconta un'affascinante storia realmente accaduta.







