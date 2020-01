© Riproduzione riservata

Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il weekend del 17-19 gennaio 2020. A seguire ci sono anche le uscite del 9, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle di Capodanno (si possono ancora vedere, per esempio, 'Tolo Tolo' e 'Sorry We Missed You').Regia: Taika Waititi / Cast: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett JohanssonSotto la Germania nazista, un ragazzino tedesco goffo e insicuro si affida all'amico immaginario Adolf Hitler per farsi coraggio: il suo mondo è messo in crisi quando scopre che la madre nasconde in casa una ragazza ebrea. 'Jojo Rabbit' adotta i toni della commedia nera e del dramma per raccontare una storia di formazione e nel contempo per colpire il nazismo con la satira. I due piani narrativi non sempre dialogano al meglio e ciò ha diviso la critica. Sono però arrivate sei nomination agli Oscar 2020: miglior film, attrice non protagonista (Scarlett Johansson), sceneggiatura non originale, costumi, scenografia e montaggio.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Clint Eastwood / Cast: Paul Walter Hauser, Kathy Bates, Sam RockwellUn addetto alla sicurezza riesce a evitare che l'attentato di Atlanta del 1996 abbia conseguenze catastrofiche: proprio il fatto che abbia allertato le autorità competenti lo rende però un sospetto dell'FBI e lo espone alla gogna mediatica. 'Richard Jewell' è un dramma ispirato a una storia realmente accaduta e intende stigmatizzare la rapidità con la quale tendiamo a incasellare le cose per agevolarne la lettura, spesso a discapito della verità. Grazie alla sua interpretazione, Kathy Bates ha conquistato la candidatura agli Oscar come migliore attrice non protagonista.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Severin Fiala e Veronika Franz / Cast: Riley Keough, Jaeden Martell, Lia McHughUna giovane donna sta per diventare matrigna dei due figli del suo fidanzato, che ancora soffrono per la morte della madre: insieme trascorrono una vacanza in una casa fra i boschi, dove però rimangono bloccati dalla neve, mentre eventi inquietanti iniziano a verificarsi. 'The Lodge' è un thriller/horror girato e interpretato piuttosto bene, ma non scritto con la medesima mano felice. Ciononostante la critica internazionale l'ha recensito in modo convintamente positivo.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Gianni Amelio / Cast: Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca FilippiRifugiatosi nella sua villa in Tunisia, l'ex leader del PSI Bettino Craxi riceve una serie di visite in quelli che saranno gli ultimi giorni della sua vita. 'Hammamet' è un racconto che intende utilizzare la vicenda politica e umana di Craxi per parlare dell'Italia tutta. Ma se l'attore protagonista è in stato di grazia, non sempre la mano di Amelio è ferma come dovrebbe.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Greta Gerwig / Cast: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence PughDurante la guerra civile americana, quattro giovani ragazze si affacciano all'età adulta fra timori, desideri e volontà di ritagliarsi uno spazio d'autonomia rispetto a un mondo patriarcale. 'Piccole donne' è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Louisa May Alcott ed è stato recensito molto bene, grazie all'efficacia del cast e del taglio narrativo adottato da Gerwig.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Brian Kirk / Cast: Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. SimmonsNel corso di una rapina vengono uccisi alcuni poliziotti e questo spinge il detective Andre Davis a isolare Manhattan e a iniziare una caccia all'uomo: lo attendono rivelazioni inaspettate e una corsa contro il tempo. 'City of Crime' è prodotto dai fratelli Russo (gli autori di 'Avengers: Endgame') e vanta un cast di tutto rispetto, ma è meno riuscito di quanto era lecito sperare da nomi di questo calibro. È un buon thriller, però non brilla.Regia: Nicolas Vanier / Cast: Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Luis VasquezUn ornitologo intende insegnare alle oche selvagge una rotta migratoria più sicura di quella che normalmente seguono per andare dalla Francia meridionale alla Norvegia: suo figlio adolescente si appassiona al progetto e alla fine giocherà un ruolo cruciale. 'Sulle ali dell'avventura' è un'avventura per famiglie con un chiaro messaggio ecologista, nel complesso ben gestito.Regia: Kantemir Balagov / Cast: Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey BykovLeningrado, anno 1945: la guerra ha devastato la città e i suoi abitanti e due donne cercano di ritrovare un senso e una speranza nel nuovo mondo che si presenta loro. 'La ragazza d'autunno' è un dramma di grande potenza, che conferma il talento del giovane regista russo Kantemir Balagov, classe 1991, e che è stato premiato per la migliore regia al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard.Leggi anche: