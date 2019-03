© Riproduzione riservata

Regia: Daniele Lucchetti / Cast: Pif, Thony, Renato CarpentieriMorto per errore e tornato in vita per un'ora e 32 minuti, un marito e padre di famiglia si ritrova con pochissimo tempo a disposizione: come lo utilizzerà? 'Momenti di trascurabile felicità' è una commedia che riesce a essere leggera senza però scadere nella banalità o nella superficialità.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: George Tillman Jr. / Cast: Amandla Stenberg, Regina Hall, CommonUna sedicenne afroamericana assiste all'omicidio di un amico d'infanzia da parte della polizia: la sua vita cambia radicalmente. 'Il coraggio della verità' adotta le forme dello young adult e le piega a una narrazione di spessore, consegnando agli spettatori una storia di formazione ben scritta e interpretata.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Eric Barbier / Cast: Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier BourdonTravolto dall'amore e dalle aspettative della madre, un bambino cresce cercando di diventare tutto ciò che sua mamma sperava diventasse, riuscendoci. 'La promessa dell'alba' racconta la storia vera e intensa dello scrittore e diplomatico Romain Gary, e trova in Charlotte Gainsbourg un'interprete magnetica.Regia: Joel Edgerton / Cast: Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell CroweDopo essersi dichiarato gay con i genitori, un ragazzo, figlio di un pastore battista, è costretto a subire un programma religioso di riconversione all'eterosessualità. 'Boy Erased – Vite cancellate' è un dramma che racconta una storia realmente accaduta e stigmatizza l'oscurantismo che ancora serpeggia nel mondo contemporaneo. Pubblico e critica esteri l'hanno accolto positivamente, pur senza entusiasmi.Regia: Adam Robitel / Cast: Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann WollSei estranei si ritrovano all'interno di un labirinto di stanze zeppe di pericoli mortali: dovranno utilizzare tutte le loro risorse per sopravvivere. 'Escape Room' è un horror psicologico che non sfrutta appieno il potenziale della premessa narrativa, ma regala comunque tensione e spaventi ai fan del genere.Regia: Charles Martin Smith / Cast: Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James OlmosUna cagnolina trovatella cresce insieme al proprio padrone, poi un giorno si perde: dovrà intraprendere un viaggio di oltre 600 chilometri per tornare a casa. 'Un viaggio a quattro zampe' è un film per famiglie che sfrutta in modo forse troppo esibito tutti gli escamotage che stuzzicano l'emotività degli spettatori, ma in fondo riesce nell'intento.Regia: Meryem Benm'Barek / Cast: Maha Alemi, Sarah Perles, Lubna AzabalMarocco, ai giorni nostri. Una giovane donna porta avanti la gravidanza di nascosto dalla propria famiglia, ma quando le si rompono le acque non può più nascondere la cosa. 'Sofia' è un film drammatico che mette in scena il contrasto fra tradizione e progresso sociale e che ha conquistato il premio per la migliore sceneggiatura nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2018.Regia: Emanuele Pisano / Cast: Aurora Moroni, Chiara del Francia, Antonio NicotraUna giovane va in vacanza in Sicilia e qui si ritrova al centro di un triangolo amoroso. 'Sara e Marti' porta su grande schermo l'omonima serie TV per ragazzi, ma resta troppo aggrappato al format televisivo, senza trovare la giusta misura cinematografica. Chi ama le avventure di Sara e Marti avrà però pane per i suoi denti.Regia: Anna Boden e Ryan Fleck / Cast: Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude LawCoinvolta in una guerra fra due razze aliene, una super eroina avrà l'occasione di ricordare il proprio confuso passato e di determinare le sorti del conflitto. 'Captain Marvel' è il nuovo capitolo della saga di film dedicati ai supereroi Marvel: un prodotto ben realizzato, che introduce efficacemente la prima donna pienamente protagonista dell'Universo Cinematografico Marvel.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Sebastián Lelio / Cast: Julianne Moore, John TurturroNonostante abbia superato i cinquant'anni e abbia conosciuto alti e bassi, Gloria non rinuncia a vivere pienamente la propria vita e per questo riesce ad accogliere le attenzioni di un coetaneo. 'Gloria' è il remake statunitense dell'omonimo film cileno del 2013, anch'esso scritto e diretto da Sebastián Lelio: la trama è pressoché identica, ma resta una storia splendidamente raccontata e molto ben interpretata.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Valeria Bruni Tedeschi / Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Riccardo ScamarcioUna donna trascorre con amici e parenti una vacanza in una splendida villa in Costa Azzurra: è in cerca di tranquillità, invece dovrà fare i conti con alcuni problemi. 'I villeggianti' è un film agrodolce che è pieno di spunti e di personaggi, ma che fatica a dare un senso unitario alla trama.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Walter Veltroni / Cast: Stefano Fresi, Giovanni Fuoco, Simona MolinariUn quarantenne precario scopre di avere un fratellastro tredicenne quando diventa tutore legale del ragazzino: i due dovranno imparare ad andare d'accordo e, così facendo, influenzeranno l'uno la crescita dell'altro. 'C'è tempo' è il primo film di finzione del regista e sceneggiatore Walter Veltroni, precedentemente dedicatosi al documentario: un lavoro genuino nelle intenzioni, ma acerbo nella realizzazione.Regia: Gustav Möller / Cast: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar ShargawiUn agente di polizia sta svolgendo un turno presso la centrale telefonica che raccoglie chiamate d'emergenza: quando ne riceve una da una donna rapita, cerca in tutti i modi di aiutarla. 'Il colpevole – The Guilty' è un thriller che si svolge all'interno di una stanza, con dialoghi al telefono: un autentico tour de force, di scrittura e recitazione, che sorprende per la sua efficacia.Regia: Yann Demange / Cast: Matthew McConaughey, Richie Merritt, Bel PowleyNella Detroit degli anni Ottanta, un adolescente entra nel giro del traffico di droga e diventa un informatore sotto copertura per conto dell'FBI. 'Cocaine' è un crime/drama ispirato a una vicenda realmente accaduta, ma che fatica a trovare il giusto modo per raccontarla: pubblico e critica esteri gli hanno attribuito un voto medio intorno alla sufficienza.Regia: Alexandre Astier e Louis ClichyQuando il druido Panoramix si ferisce, comprende che non può più essere il solo a conoscere la formula segreta della pozione magica che rende invincibili gli abitanti del suo villaggio: si mette così alla ricerca di un successore. 'Asterix e il segreto della pozione magica' è un'avventura d'animazione divertente e ben confezionata.Regia: Philippe de Chauveron / Cast: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary AbittanUn ricco imprenditore francese ha dovuto digerire il fatto che le sue quattro figlie abbiano sposato uomini immigrati: ora scopre che intendono pure trasferirsi al di fuori del paese e questo lo manda su tutte le furie. 'Non sposate le mie figlie 2' è una commedia che conserva i difetti del film precedente: sulla carta intende stigmatizzare il razzismo, nei fatti resta troppo in superficie e abbonda di cliché che non ne aiutano la riuscita complessiva.