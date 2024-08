Cimici dei letti, quello che non sai. L’entomologo: “Cosa le attira nell’uomo e perché sono tornate”

Roma, 6 agosto 2024 – Cimici dei letti: ma perché pungono l’uomo? Da che cosa sono attratte? “Prima di tutto dal nostro calore corporeo più che dall'odore, non è come con le zanzare che più ci agitiamo, più dilatiamo i capillari e più diventiamo un beraglio.

Nicola Bressi, zoologo e naturalista triestino – ha appena scoperto la zecca marginata sul Carso – ci svela quello che non sapete sul parassita che rischia di rovinare le nostre vacanze.

Cimici dei letti, 3 cose da sapere: le spiegazioni dell'entomologo

Prepariamoci: perché le cimici dei letti - una delle migliaia di cimici esistenti in natura – “possono sopravvivere per più di un anno senza cibo – avvisa il naturalista -. Non è come per i pidocchi, che dopo 24 ore muoiono”.

Di giorno, racconta Bressi, “le cimici dei letti si nascondono negli anfratti, sotto il battiscopa o nel materasso, dietro la testiera del letto. Restano ferme, immobili. Di notte escono dai loro nascondigli, attratte soprattutto dal calore del corpo”.

Cimici dei letti (Cimex lectularius): ecco cosa le attira nell'uomo

Ma come sono arrivate all’uomo? “Quando abbiamo addomesticato il maiale – ricostruisce Bressi – ce le siamo portate in casa. I contadini dormivano nella stessa stanza con gli animali per due motivi, perché faceva caldo e perché così evitavano i furti”. All’origine di tutto, secondo alcuni studiosi ci sarebbe il pipistrello. “Poi – ricorda Bressi – le cimici viaggiano con i nostri bagagli e i nostri vestiti”.

E come mai negli ultimi anni le cimici dei letti sono tornate a infestare le nostre camere da letto? “I motivi sono principalmente due – chiarisce il naturalista -. Intanto perché d’inverno le case sono riscaldate, si arriva a superare anche i 20 gradi, cosa che naturalmente agevola i parassiti. E poi perché hanno sviluppato resistenza ai nostri insetticidi. Questa è una legge evolutiva, capita anche con le zanzare”.

"Tra le migliaia di specie di cimici – chiarisce Bressi – ci sono anche quelle utili. Come le notonette, predatrici che hanno salvato la vita a migliaia di persone perché si nutrono delle larve di zanzara, sott’acqua”.