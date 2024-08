Cimici dei letti in vacanza, come capire se ci sono e gli errori da evitare

Roma, 5 agosto 2024 - Le cimici dei letti tornano sotto i riflettori in questi giorni di esodo e vacanze, spesso ‘mordi e fuggi’. Ma come capire se ci sono? E come eliminarle? Ancora: quali sono gli errori da evitare e le buone abitudini da seguire per sottrarsi all’invasione di questi parassiti? In buona compagnia con le zecche e anche le zanzare. Anche la specie tigre e le ‘sorelle’, ci vengono a cercare a casa. Lo abbiamo chiesto all’entomologo e naturalista Paolo Fontana, ricercatore alla Fondazione Edmund Mach di Trento.

Cimici dei letti, 3 cose da sapere: le spiegazioni dell'entomologo

"Le cimici – risponde lo scienziato – si rintanano negli anfratti delle camere da letto, in luoghi riparati. Una volta, ad esempio, i letti di metallo delle caserme, quelli forati, venivano disinfettati ogni settimana, si bruciavano proprio con l’alcol e si vedevano uscire colonie di questi parassiti”.

"Un altro grosso problema – chiarisce l’entomologo – è rappresentato dai letti con testiera attaccata al muro con un pannello. Perché lì è impossibile pulire. Uno dei primi casi di cimici da letto di cui mi sono occupato, 25 anni fa, riguardava un albergo in provincia di Padova dove i letti erano tutti così. Per prima cosa, ho suggerito di staccare tutte le testiere”.

Ma allora qual è il tipo di letto a prova di cimici? “Quello a doghe, possibilmente con materasso anti-acaro, che si può pulire sopra, sotto, davanti e dietro. Benissimo legno o metallo ma non devono esserci strutture dove le cimici possano annidarsi”.

E quali sono gli errori da evitare quando siamo in viaggio? Sicuramente non va bene posare la valigia sul letto. “Ma facciamo anche attenzione a non ammassare la biancheria sporca nella valigia. Perché l’odore del sudore attira le cimici, meglio tenere una borsa appesa all’attaccapanni”.

E quali sono, invece, le buone abitudini da seguire al rientro a casa?

"Intanto svuotare la valigia fuori, ad esempio sul terrazzo, e farle prendere aria. Quindi lavare subito i panni sporchi in lavatrice”.

Ma come ci accorgiamo delle cimici? “Intanto perché ci pungono, e la puntura è abbastanza dolorosa – spiega Fontana -. Avviene di notte, soprattutto sotto le lenzuola. Perché la cimice tende sempre a infilarsi dove c’è una maggiore concentrazione di odori umani. La puntura si riconosce perché tutto attorno ha un’area rossa, è diversa da quella della zanzara, non ha il ponfo”. Ma questi parassiti lasciano segnali in giro? “Possiamo trovare piccoli escrementi ma sono ben poco visibili a occhio nudo, di solito sono nerastri”.

Ma quanto è grande una cimice dei letti? “Un individuo adulto – rispondei l naturalista – arriva a 4-5 millimetri. Ha il colore del cuoio e se schiacciata è piena di sangue”.

"Possono provocare infezioni della pelle in generale, soprattutto quando interviene il prurito – chiarisce Fontana -. Ma non sono vettori specifici di malattie particolari”.

"Non particolarmente – è la risposta dell’esperto -. Perché le cimici vivono nelle nostre case. Anche se il caldo in genere abbrevia il ciclo vitale degli organismi. Tenderei ad escludere che il fattore temperatura possa portare a un aggravamento”.

“Di sicuro negli ultimi anni si sente parlare sempre più spesso di cimici dei letti – è l’analisi di Fontana -. La cosa si lega anche ai maggiori spostamenti delle persone, al turismo mordi e fuggi che aumenta la probabilità di contatto e di portarsi a casa questi parassiti”.

Alla fine, la regola di base per non trovarsi le cimici dei letti in casa è davvero semplice: “Buone norme igieniche e una pulizia accurata”. Tra gli alleati indispensabili c’è sicuramente l’aspirapolvere. “Infine ricordiamoci – è il consiglio dell’entomologo - che anche la tanto agognata cabina armadio può favorire la loro presenza, anche se resta un oggetto del desiderio”.