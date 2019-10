New York, 30 ottobre 2019 - Ha classe da vendere. E un’aura che lo racconta appena varca l’ingresso di una stanza - anche più spesso si tratta di sale o saloni - ancor prima che apra bocca. Ed è anche giovane, Fabrizio Moretti, “mercante d’arte”, come ama definirsi lui, gallerista di fama mondiale. E non si tratta di un’esagerazione. La prova? L’anonima coppia «non italiana» (assicura appoggiandosi all’inseparabile bastone da passeggio con pomello d’argento) che si è aggiudicata la piccola tavola del Cristo deriso attribuito a Cimabue - venduto l’altro pomeriggio per 24 milioni e 180 mila euro (tasse comprese) all’asta da Actéon a Senlis, a nord di Parigi - ha voluto lui a fare da intermediario e a presentare l’offerta vincente che ha portato all’acquisto del dipinto. Gallerie a Firenze, Londra e Montecarlo, Fabrizio Moretti per la terza edizione è segretario generale della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze.

Ma, come si vive nel mondo dell’arte?

«Bene (ride, ndr), anche se si tratta di un ambiente tutt’altro che facile. Oggetti e contesti meravigliosi, certamente. Girano tanti soldi, ma anche tante invidie».

Affascinante e pericoloso.

«No, pericoloso non direi. Forse chi colleziona o lavora nell’universo dell’arte ha tempi morti: viaggi, contatti, affari. Si gira, si parla e si sparla. troppo. Chi lavora otto ore al giorno in un ufficio, magari non può permettersi di fare tanto salotto. Per questi dico che gira anche gente non bella. Ma non voglio farmi nemici».

Non a caso anche film come La migliore offerta di Giuseppe Tornatore e Napoli velata di Ferzan Özpetek presentano la passione di alcuni collezionisti vissuta quasi come un’ossessione, che può essere perfino fatale: anche lei è della partita?

«Mi reputo un uomo e un professionista fortunato. Sebbene giovane (compirà 43 anni a dicembre, ndr), mi sono tolto grandissime soddisfazioni. Al momento non esiste un dipinto o una scultura che sto inseguendo. Fare da intermediario all’acquisizione della preziosa tavola di Cimabue, una delle più importanti scoperte nell’ambito degli Old Master degli ultimi quindici anni, è stata un’immensa soddisfazione».

Ha avuto modo di vedere il Cristo deriso con i suoi occhi?

«Vedere e toccare, un episodio che non potrò mai scordare. È successo un paio di settimane fa a Parigi... Un’emozione che può portare alle lacrime. Purtroppo si tratta di “incontri” che capitano una volta nella vita, anche se di opere importanti in giro ce ne sono, intendiamoci. Ecco, diciamo che Cimabue è l’inizio di tutto».

Pezzi importanti e cifre... importantissime! Sia sincero, chi sono le persone che possono permettersi simili lussi?

«Si tratta di ricchi, ovvio, comunque gente che ama circondarsi di bello, come me, e che preferisce investire in arte anziché in bolidi rombanti o in isole private. Nel caso del Cimabue 24 milioni di euro possono sembrare una cifra esorbitante, ma si tratta di un affare straordinario e, se si pensa bene, in fondo i compratori anno speso il 7 e mezzo per cento rispetto al collezionista arabo che tiene appeso il Salvator Mundi di Leonardo alle pareti della sua barca. Praticamente scomparso. Nel caso del Cristo deriso ho mantenuto i contatti con i nuovi proprietari con un progetto: organizzare una grande mostra in un museo (non italiano) e far vedere la tavola, parte di un dittico, al mondo intero».

Lei vive di arte, e l’arte le dà da vivere: non le dispiace separarsi da tanta bellezza. Oppure, si tratta solo di lavoro?

«Come potrebbe essere così? Non posso certo tenere tutto ciò che scopro e acquisto, ma ho una mia collezione personale, della quale vado molto fiero. Opere di Spinello Aretino e Jannis Kounellis, tele di Gian Lorenzo Bernini, Guido Cagnacci, George Condo e di grandi maestri come Pontormo, Gerhard Richter e Lucio Fontana. Una raccolta che è stata presentata al pubblico per la prima volta a Montecarlo: una selezione di 38 opere, tra antiche e contemporanee».

Cosa fa in questi giorni nella Grande Mela?

«Parteciperò a una serata in onore di un mio grande amico, esperto di Verrocchio. Inoltre c’è un importante progetto con Sotheby’s. Ma non voglio anticipare troppo. L'Arte ha i suoi segreti».