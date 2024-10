Ciglia effetto fumetto, torna la tendenza anni 2000 in versione manga

Le ciglia finte sono tornate in grande stile. Questo autunno-inverno 2024-2025, il look caratterizzato da questo accessorio, messo bene in evidenza, sta conquistando le passerelle e non solo. Non sono certo passate inosservate le creazioni creative ed eccentriche della make-up artist Diane Kendall, realizzate per la sfilata AI 2024-25 di Marc Jacobs, in cui le modelle sono state fatte sfilare con ciglia in raso e pizzo, sexy e audaci, dalla forma leggermente ricurva e ispirata ai cartoni animati giapponesi.

Ritorno in grande stile

Le ciglia finte, fluttuanti e voluminose, sono diventate un accessorio indispensabile nelle ultime stagioni. Dopo aver fatto capolino nella primavera, si confermano anche per l’autunno 2024. A differenza dei primi anni ’90, quando si puntava a un look più naturale, sul finire del decennio e in quello successivo degli anni 2000 si è cominciato a preferire ciglia finte più voluminose e vistose. L'obiettivo era creare uno sguardo da diva, con ciglia lunghe, piene e spesso più audaci di quelle naturali. A essere influenzate da questa tendenza sono state molte star come, per esempio, Britney Spears, Christina Aguilera, Jennifer Lopez e Paris Hilton, che hanno spesso sfoggiato ciglia ultra-lunghe e spesse, sia sui red carpet che nei video musicali. Il trend è stato poi riproposto in tempi più recenti anche da regine di Instagram quali Kim Kardashian, Kylie Jenner e Huda Kattan.

Effetto manga

La tendenza trucco della fine del 2024 riprende il vezzo beauty dal passato, ma si rifà, in particolare, all’estetica manga. Le cosiddette Manga Lashes si applicano in ciuffetti singoli lungo la rima ciliare, creando un occhio grafico simile a quello dei celebri cartoni giapponesi. Per un effetto ancora più drammatico, si potrebbe optare per ciglia finte più lunghe delle proprie. L’applicazione delle ciglia finte richiede un po’ di pratica. Per uno sguardo più allungato, basta applicarle solo all'esterno. Se, invece, si vuole uno sguardo intenso, è meglio coprire tutta la rima superiore. Per un look più naturale, si possono utilizzare ciuffetti strategici.

Ciglia finte magnetiche

Esistono anche ciglia finte magnetiche o, per meglio dire, ciglia con eyeliner magnetico, che si applicano tramite una sottile barra magnetica, rendendo l’operazione più semplice e veloce. Grazie a un apposito applicatore, possono essere riutilizzate più volte e sono facili da rimuovere. Eventuali residui possono essere eliminati delicatamente con un dischetto di cotone o un cotton fioc imbevuti di olio struccante.

Mascara volumizzante

Se l'idea delle ciglia finte non convince, si può sempre ricorrere a un buon mascara volumizzante. In questo caso conviene scegliere un prodotto con un applicatore che abbia setole di diverse lunghezze per catturare anche le ciglia più corte. Per ottenere il massimo del risultato, occorre applicare il rimmel con movimenti a zig-zag dalla radice alle punte.