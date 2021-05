L'affascinante spettacolo della volta celeste è raro da ammirare in Italia, perché qui da noi ci sono troppe fonti di luce artificiale: ecco perché sono particolarmente graditi i video timelapse che vengono realizzati in luoghi del mondo ancora incontaminati. Il più recente è quello che l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha realizzato presso la sua base in Guiana francese, regione francese d'oltremare che si trova sulla costa nord-orientale del Sudamerica e che in gran parte è ricoperta da foresta tropicale.



È qui che si sta costruendo l'Ariane 6, il nuovo razzo lanciatore che sarà utilizzato per una grande varietà di missioni spaziali, dal lancio di satelliti fino ai voli commerciali. Secondo i piani dell'ESA, e tenendo conto dei ritardi causati dalla pandemia di Coronavirus, l'Ariane 6 compirà il suo debutto nel corso del secondo quadrimestre del 2022. Nell'attesa, sopra di lui, il cielo stellato e la via lattea lo attendono.





