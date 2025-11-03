Cielo di novembre 2025: Superluna, piogge di stelle e comete

Roma, 3 novembre 2025 – Cosa promette il cielo di novembre? Ecco gli eventi astronomici del mese da osservare. Protagonista dei primi giorni del mese è la Luna piena di mercoledì 5 novembre. Sarà la Luna più grande dell’anno, con le maggiori dimensioni apparenti, perché coinciderà con il perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita (circa 356.800 chilometri). Durante il plenilunio la Luna apparirà circa l’8% più grande e il 16% più brillante del normale: fenomeno noto come Superluna.

Pianeti in congiunzione e osservazioni favorevoli

Il cielo autunnale offre due congiunzioni tra Luna e Saturno, il 2 e il 29 novembre, con il pianeta visibile nella costellazione dell’Acquario. Il 9 novembre nella costellazione dei Gemelli sarà osservabile la congiunzione Luna-Giove.

Urano, nel pieno della sua opposizione il 21 novembre, sarà visibile per tutta la notte e raggiungerà la minima distanza dalla Terra, circa 2,77 miliardi di chilometri. Anche Giove e Saturno vivranno un periodo di osservabilità ottimale. Giove sarà visibile dalle 22:30 a inizio mese e già dalle 20:30 verso fine novembre, mentre Saturno rimarrà osservabile per l’intero mese.

Il 23 novembre gli anelli di Saturno si troveranno nella fase di massima sottigliezza, fenomeno apprezzabile solo al telescopio.

Tra gli eventi minori, da segnalare la congiunzione tra Luna e Pleiadi del 6 novembre, e la breve apparizione di Mercurio a inizio mese, poco dopo il tramonto. Dopo il 20, il pianeta passerà in congiunzione con il Sole e tornerà visibile all’alba, mentre Venere, ormai al termine del suo periodo mattutino, sarà osservabile per poco tempo prima del sorgere del Sole.

Le piogge di stelle cadenti: Tauridi e Leonidi

Le notti di novembre porteranno due sciami meteorici principali. Il primo, quello delle Tauridi, raggiungerà il picco intorno al 3 novembre e al 12 novembre. Le Tauridi, originate dai frammenti della cometa Encke e da materiale asteroidale, producono meteore lente ma spesso luminose, con occasionali “fireball”, scie più intense e durature. Nel 2025, tuttavia, la loro osservazione sarà parzialmente disturbata dalla luminosità della Superluna del 5 novembre.

Più favorevoli le Leonidi, attive dal 6 al 30 novembre e attese al massimo nella notte tra il 17 e il 18 novembre. Lo sciame, generato dai detriti della cometa 55P/Tempel-Tuttle, potrà produrre fino a 15 meteore l’ora, con la Luna prossima alla fase di novilunio che garantirà un cielo più buio. Le Leonidi sono note per le loro “tempeste” periodiche ogni 33 anni — l’ultima fu nel 2001 — ma nel 2025 si prevede un’attività moderata, comunque suggestiva per chi ama osservare le stelle cadenti.

Comete e costellazioni d’autunno

Nel cielo di novembre continuerà a essere visibile la cometa C/2025 A6 (Lemmon), che potrebbe raggiungere una magnitudine di +4, risultando osservabile anche a occhio nudo nelle notti più limpide. Proseguirà anche il monitoraggio della C/2024 E1 (Wierzchos), che dovrebbe toccare il massimo di luminosità tra dicembre e gennaio, e si aggiunge la nuova C/2025 R2 (Swan), ancora in fase di osservazione.

Fra le costellazioni, a Sud-Est potremo osservare Orione e il Cane Maggiore con la brillante Sirio. A Est, Toro e Gemelli annunciano l’arrivo dell’inverno, mentre a Ovest saranno ancora riconoscibili Capricorno, Acquario e Pesci.

Fasi lunari e curiosità del mese

Le fasi lunari di novembre prevedono Luna piena il 5, ultimo quarto il 12, novilunio il 20 e primo quarto il 28. Il giorno 5 la Luna raggiungerà la minima distanza dalla Terra (perigeo), mentre il 20 novembre si troverà all’apogeo, a oltre 406.000 chilometri.