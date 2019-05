© Riproduzione riservata

Pedalare nella natura, con paesaggi meravigliosi, tra la costa e le montagne. Si chiamaed è uno deipiù belli e caratteristici d’Italia. Si trovaall’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed è un percorso circolare diche prende il nome dalle sonorità dei luoghi attraversati, delle vere e proprie oasi di silenzio e di relax.La via Silente, percorso cicloturistico del Cilento, parte da Castelnuovo Cilento, accanto alla stazione ferroviaria di Vallo della Lucania – Castelnuovo, scalo importante sulla dorsale Salerno-Sapri. E si sviluppaSi inizia subito con un tratto collinare dai panorami memorabili eborgo di pescatori. Da qui si continua sulla costa per circa 40 km e poi, raggiunto, si torna a salire.Lasciato il mare, la via Silente si inoltra nell’entroterra tra colline dolci e verdi, il fiume Calore, le grotte die di, boschi e valli incantate e borghi contadini quasi immacolati dove vedere come si viveva un tempo.Dopo i giorni tra colline e montagne si torna quindi verso la costa, con direzione; da qui, dopo aver attraversato Ceraso e aver scalato il monte Gelbison si fa ritorno a Castelnuovo Cilento.La via Silente non è sicuramente un percorso per tutti. Sebbene sia organizzato in 15 diverse tappe, l’itinerario presenta alcune difficoltà per cuici sono colline da superare e alcune salite dure (ma non lunghe). La fatica sarà però ripagata dalla magia dei luoghi che si attraversano in bici, sospinti daPer le caratteristiche del percorso è indispensabile usare unaIl 90% della Via Silente si sviluppa su asfalto ed i tratti di sterrato sono pochi e comunque superabili agevolmente. C’è però da sottolineare che non sempre lo stato del manto stradale è ben conservato, ecco perchèéè consigliabile una bici robusta e con gomme adeguate.Il percorso si può fare anche a piedi, ma per seguire il ritmo delle 15 tappe occorre essere preparati dal punto di vista muscolare e aerobico ePrima della partenza di Castelnuovo Cilento, nella sede della Via Silente in via Vittorio Emanuele II, tutti i cicloturisti che vogliono affrontare la via Silente possono ritirare la “Silentina”, una sorta di documento di viaggio che permette diE che certifica il passaggio sulla Via, proprio come la Credencial del Cammino di Compostela.