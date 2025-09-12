’Cicatr/Ci’. Dialogo d’arte tra fragilità e bellezza

Da domenica 14 fino a domenica 21 settembre nella Basilica di San Francesco ad Assisi, per l’edizione 2025 del ’Cortile di Francesco’, Fondazione Bullone porterà l’esperienza ’Cicatr/Ci’, alla riscoperta della bellezza che non teme le imperfezioni. ’Cicatr/Ci’ è un’esperienza artistica, percettiva e partecipativa, un incontro attivo per indagare sé stessi e il mondo che ci circonda. Uno spazio in cui fragilità e risorse coesistono e dialogano per generare una nuova bellezza. L’obiettivo è promuovere una trasformazione e un cambio di paradigma per andare oltre il pregiudizio e i tabù, verso uno sviluppo sociale e umano sostenibile.

In occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle creature, i frati del Sacro Convento e della Basilica di San Francesco in Assisi daranno vita al Cortile di Francesco, l’evento culturale che – nato come versione ’francescana’ del ’Cortile dei Gentili’, promosso dal Dicastero per la cultura della Santa Sede come dialogo tra credenti e non credenti – si è configurato negli anni sempre più come uno spazio di arricchimento reciproco ed è giunto ormai alla XI edizione.

Fondazione Bullone – che è presente tra le collaborazioni del 2025 – è un ente del terzo settore fondato dall’imprenditore milanese e filantropo Bill Niada nel 2012. La mission è accompagnare adolescenti e giovani adulti che vivono o hanno vissuto l’esperienza di malattie gravi o croniche, coinvolgendoli in progetti per poter andare oltre la malattia e ritrovare la propria identità costruendo insieme percorsi di reinserimento nella vita sociale e professionale.