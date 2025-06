‘Ci vorrebbe ancora il mare’. Tappa toscana per Marco Masini

Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa con l’album di debutto ’Marco Masini’ che conteneva successi come ’Ci vorrebbe il mare’ e ’Disperato’. Ma è anche il trentennale del suo quarto album in studio ’Il Cielo della Vergine’, che contiene ’Bella Stronza’, brano con cui ha duettato assieme a Fedez all’ultimo festival di Sanremo. Per celebrare queste ricorrenze il cantautore fiorentino ha deciso di condividere col pubblico il suo repertorio, nel tour ‘Ci vorrebbe ancora il mare’ che il 4 luglio fa tappa nella sua Toscana, a Capannori (Lucca), alle 21.30 nell’Area Verde.

Oltre ai brani che sono diventati classici della musica italiana, porterà per la prima volta sul palco alcuni pezzi dall’ultimo progetto discografico ’10 Amori’. Con ’L’uomo volante’ vinse Sanremo nel 2004. Nel 1990, con il brano ’Disperato’ Masini vinse la 40esima edizione di Sanremo nella sezione Novità e il premio della critica Mia Martini, sempre nella sezione esordienti. L’album di debutto, con 800mila copie vendute, conteneva l’altro grande successo ’Ci vorrebbe il mare’, con cui calcò il palco del Festivalbar e che dà il nome a questo tour.

