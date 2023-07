"Ci siamo Ebbasta: hip hop per la Romagna"

di Andrea Spinelli

Rapper, bella gente. I due milioni di dollari in sponsorizzazioni catalizzati da P Diddy nel 2003 partecipando alla Maratona di New York e destinati all’edilizia scolastica cittadina, l’assegno da un milione girato da Jay Z alla Croce Rossa americana impegnata a portare soccorso alle popolazioni messe in ginocchio dall’uragano Katrina, sono esempi della coscienza sociale che spesso l’hip hop americano si ricorda di avere. Un’attenzione per il mondo che gira attorno non sempre a fuoco nell’urban italiano, perso dietro a orologi, auto, pupe e coca che invadono testi non sempre epocali. Eppure, l’unità d’intenti messa in campo ieri all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola da “Summer Sound“, il concertone-benefit a favore della Romagna alluvionata portato avanti per sette ore da eroi dell’underground come Sfera Ebbasta, Luché, Shiva, Geolier, Massimo Pericolo, col sostegno del nostro giornale, ha provato a mischiare le carte in tavola, dando vita al primo festival in cui l’hip hop di casa nostra ha disvelato tutta l’energia della consapevolezza sociale e dell’impatto solidale di cui è capace. Di fronte a dodicimila persone.

"Chi non ci è passato magari non può capire le difficoltà e quello che si prova a perdere tutto da un giorno all’altro" ragiona Luchè. "Noi ci siamo stati, se non altro per regalare un momento di gioia e spensieratezza a tutti quelli presenti al concerto. Bisogna ripartire dalla normalità, dalle cose che ci fanno stare bene, per ricostruire piano piano una nuova quotidianità. Il dolore non si cancella in una sera, ma la musica può aiutarci a distrarci per un po’".

In scena una dozzina di artisti, noti e meno noti, con set tra i venti e i settanta minuti, tra cui Ele A, Finesse, Axell Tony Boy, qualche intruso come Sethu e la sua carica proto-punk (orgogliosamente ultimo a Sanremo con la sua Cause perse) o BigMama (vista pure lei al Festival 2023, ospite di Elodie, nella serata riservata alle collaborazioni). Per grinta, talento e polmoni, una delle vincitrici della serata imolese. "Ho iniziato a fare musica per arrivare alle persone, quindi, per me poter essere presente oggi e dare comunque il mio piccolo contributo a una cosa che è stata molto più grande di me" ha spiegato la rapper avellinese, all’anagrafe Marianna Mammone, icona di “body positivity” come quella Lizzo che porta stampata sulla maglietta. "Avevo bisogno di far capire a me stessa quanto valessi e l’unico modo che ho avuto per farlo è stato tramite la scrittura, poi la fortuna ha voluto che le mie parole iniziassero ad aiutare anche altre persone. In questa occasione ho voluto portare risultati alla raccolta finale, ma anche gioia, per testimoniare che la musica c’è sempre".

Una maratona non immune da defaillance, come quella di Tony Boy che ha invitato i dodicimila a gioire di una "giornata speciale" (bene, bravo) franando poi rovinosamente nello spiegare che la specialità era "…il compleanno di mio fratello Digital Astro". Con buona pace dei bei propositi e della solidarietà. "Dare qualcosa, fare qualcosa per gli altri ti riempie, ti fa guardare allo specchio più volentieri" ci mette una pezza Geolier. "Trotto a testa in giù per tutto lo stivale senza accorgermi a volte neanche dove sono, da Nord a Sud. Oggi penso che tutti noi sappiamo dove siamo e perché: la Romagna è patrimonio nazionale e noi siamo orgogliosi di dare i proventi di questo concerto per la gente che ha sofferto".

Star a costo zero, ma lavoratori pagati a prezzo pieno come giusto che sia. Un po’ come accaduto contemporaneamente, a cinquanta chilometri dall’Autodromo imolese nella notte ad alto volume di “Rockin’ 1000“ tra gli spalti dello stadio di Cesena, altro evento pro-Romagna che una concomitanza di date ha messo in concorrenza con “Summer Sound”, primo festival rap di una stagione che annuncia a fine estate kolossal similari come quel “Marrageddon” di Marracash in calendario a settembre a Milano e ad Agnano.