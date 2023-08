"Ci ha creati il potere del nulla" La lente di fisica e filosofia sull’irrisolto dilemma della genesi

La domanda è di quelle epocali, da far tremare i polsi, perché, in fin dei conti, sapere da dove veniamo, chi ci ha creati, se tutto è da ascrivere al caso o a una mano divina è un quesito che squassa menti e coscienze dalla notte dei tempi. La risposta data dal libro ’La nascita dell’universo dal nulla’, che a ottobre avrà anche versioni in inglese e francese, introduce un’ulteriore e affascinante tessera al mosaico di spiegazioni che giocoforza poggiano su ipotesi più o meno convincenti. A mandarlo in libreria per Santelli Editore, Tiziano Cantalupi, faentino, già docente di Fisica Generale all’Università di Camerino e ora membro del Gruppo di Ottica Quantistica, e il filosofo Filippo Onoranti che partono da una distinzione non di immediata comprensione, ovvero la differenza tra vuoto e nulla.

Cantalupi, come mai non sono concetti sovrapponibili?

"Il vuoto nell’accezione moderna è fin dal principio pieno di particelle virtuali e di campi. Il nulla presuppone l’assenza totale di qualsiasi elemento".

Com’è possibile allora che dal nulla si formi la materia?

"Ci rifacciamo alla meccanica quantistica e al principio di sovrapposizione ovvero ’vuoto più non vuoto’ non dà come risultato il vuoto stesso ma un qualcosa, come succede nelle potenze indeterminate. Se equipariamo lo zero al nulla e lo eleviamo alla potenza zero otteniamo un’unità, cioé, appunto, qualcosa".

Quali correnti filosofiche sostengono la plausibilità di questa tesi?

"Il nostro riferimento è Platone per il quale non esistono scoperte ma ricerche di quanto già esiste nel mondo delle idee. Cioè leggi preesistenti che determinano poi il campo e l’universo come lo intendiamo noi".

La meccanica quantistica e la sua teoria dell’entanglement secondo cui due particelle anche se inviate una sulla luna e una ai confini dell’universo restano collegate e producono effetti sul sistema fisico, può trovare applicazioni infinite?

"Non possiamo escludere che le leggi nate dal nulla siano potenzialmente infinite. La sequenza nulla-legge-campo-universo può riprodursi all’infinito generando universi infiniti, o come si chiama oggi il multiverso, reale quanto il nostro ma in cui magari prevalgono leggi diverse. Da noi ha avuto la meglio la meccanica quantistica, magari altrove il silicio o altro".

Qual è stata l’accoglienza della comunità scientifica?

"I cosmologi italiani e stranieri hanno plaudito all’originalità di una teoria che parte dal nulla e non dal vuoto come la maggior parte degli studiosi. Ma hanno sottolineato un’incongruenza: se il principio di sovrapposizione ’vuoto più non vuoto’ può collassare solo a seguito di un’osservazione, cioé di un esperimento, nel caso della nascita dell’universo chi o cosa produce questo crollo della funzione d’onda? La mia risposta è che esistono già teorie che presuppongono un collasso spontaneo della sovrapposizione".

E il pubblico che segue i suoi incontri divulgativi?

"Dalle mail che ricevo ho notato che la sorpresa più grande tra i non addetti riguarda la differenza tra vuoto e nulla, una nozione peraltro filosoficamente acquisita".

Se il nulla si autoproduce Dio diventa superfluo...

"I non credenti dalla mia tesi escono rafforzati nella convizione che non occorra una mano generatrice. Personalmente sono agnostico, però sono arrivato a supporre che Dio possa aver deliberatamente scelto di astenersi, lasciando alla creazione di farsi da sé".

Lorella Bolelli