Chris Martin cade in una botola, concerto dei Coldplay col brivido in Australia. Il video

Melbourne, 4 novembre 2024 – Piccola disavventura per Chris Martin. Ieri sera, durante il concerto dei Coldplay al Marvel Stadium di Melbourne in Australia, il cantautore del noto gruppo britannico è caduto in una botola aperta sul palco uscendone, fortunatamente, illeso.

La star è precipitata bruscamente mentre parlava davanti alla folla di 50 mila persone. Nel filmato condiviso su X, da diversi utenti presenti allo show, si vede la pop star, vincitrice di 7 Grammy, inciampare accidentalmente in una botola aperta mentre cammina all'indietro. Un membro della troupe ha aiutato il cantante a risalire sul palco. "Questo non era previsto, grazie per avermi salvato”, ha detto Martin, ironizzando, al membro dello staff.

Chris Martin, si esibisce sul palco australiano

La caduta del leader dei Coldplay ricorda un episodio simile che si è verificato tre settimane fa sempre a Melbourne, sul palco della Rod Laver. La cantante Olivia Rodrigo si stava esibendo quando è caduta all'interno di una botola sul palco. "Oh mio Dio è stato divertente, a volte c’è solo un buco nel palco. Va bene! Ok, dov’ero rimasta?”, ha subito esclamato l'artista una volta in piedi.

Il tour della band continuerà in Australia fino al 10 novembre quando si sposterà poi in Nuova Zelanda. Sono già note le date e le mete del tour all’inizio del nuovo anno: comprenderanno Emirati Arabi Uniti, India e Hong Kong.