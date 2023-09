Chiusa: incantevole scoperta. Il romantico borgo dei pittori è un vero scrigno di tesori

Alla fine dell’Ottocento una colonia di affermati pittori provenienti dal Nord Europa scelse questo affascinante borgo medievale della Valle Isarco per la sua atmosfera, le sue case e quei fantastici colori che la natura sapeva (e sa) regalare. Non aveva bisogno di pubblicità Chiusa – visto che da secoli i commerci tra i paesi del continente e quelli della Penisola passavano da lì –, ma quell’attestato di ’amore artistico’ da parte di una élite culturale le fece assai piacere. Al punto da riverberarsi ancora ai giorni nostri.

Chiusa – che si fregia del riconoscimento dei ’Borghi più belli d’Italia’ dal 2009 – val bene un’uscita dall’autostrada! E anche una sosta. I più vi transitano dal casello del Brennero per virare verso la magnifica Val Gardena. Altri tirano dritto verso il confine, ammirando dai viadotti della A22 la maestosità del Monastero di Sabiona. Non mettere la freccia per fermarsi dunque, è commettere peccato. Ne è convinto Andrea Vitali, professore, studioso, appassionato scrittore del libro Clausa Sub Sabione Sita e amante di "questo angolo di Alto Adige bello, fascinoso e con tanta storia" dice "snobbato da chi è in transito verso mete turistiche più seducenti". Parole sante, se si vuole capire la storia e salire dall’abitato su per il sentiero dei castagni verso la rupe su cui è adagiato l’ex monastero benedettino ed ex residenza dei principi vescovi.

Farlo nelle prossime settimane – periodo di Törggelen in cui si gustano castagne, vino novello, Krapfen e via elencando una serie infinita di delizie – è ancora più gratificante per occhi e palato. Ah, le castagne! Al Gassl Bräu, di Norbert Andergassen e la moglie Helga (gassl-braeu.it) si possono assaggiare proprio una birra ad hoc insieme ad altre chicche. Provare per credere, anche nei masi dei dintorni che continuano a proporre la loro cultura rurale declinandola in chiave moderna. Un maso come quello in cui alcuni studiosi individuano (nei pressi Laion) la casa natale di Walther von der Vogelweide, il più famoso poeta in medio-alto tedesco.

A Chiusa molto parla di lui. Come l’incantevole e omonimo hotel (www.vogelweide.it) che si trova passata Porta Bressanone oltre la vivace piazza Mercato. Quella che fu una locanda del XIV secolo è oggi la ’casa’ di Gabi Brunner e suo marito Konrad Rabensteiner. Una location sapientemente ristrutturata con camere di alto design e con sale da cena o colazione in cui pasteggiare coccolati da innumerevoli opere d’arte. Sì, proprio quelle della ’colonia’ di fine Ottocento. Simon, che sta raccogliendo il testimone dai genitori, vi guiderà tra le stanze come in un museo. Perché qui tutto è arte. Anche l’accoglienza.

Diego Casali