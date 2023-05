Chitarra di Cobain a 80mila dollari

Una chitarra distrutta sul palco da Kurt Cobain (1967-1994), cantante della rock band dei Nirvana, morto suicida all’età di 27 anni, sarà messa all’asta a New York da Julien’s Auctions durante una vendita di memorabilia musicali il 19 maggio. La chitarra nera con battipenna bianco, una Fender Stratocaster, è stata ricomposta ma non può più essere utilizzata per suonare. Lo strumento sarà offerto con una stima di partenza di 60-80mila dollari. La chitarra risultata firmata da Cobain, dal bassista Krist Novoselic e dal batterista Dave Grohl. Cobain regalò la chitarra distrutta a Mark Lanegan nell’autunno del 1992, durante la tappa nordamericana del tour Nevermind dei Nirvana.