In un magazzino della University of St Andrews, in Scozia, è spuntata, quando ancora era una fresca invenzione del chimico Dmitrij Mendeleev . Si tratta di un reperto di rilevante importanza storica , con una longevità senza eguali, che gli permette di entrare di diritto nel libro dei record.Il ritrovamento risale al 2014 ed è opera del ricercatore Alan Aitken, che si è imbattuto casualmente nella tavola mentre riordinava un deposito del dipartimento di chimica . La reliquia si nascondeva tra documenti e attrezzi di vario genere, molti dei quali, anno di fondazione del dipartimento presso la University of St Andrews.Il documento, che è scritto tedesco, è stato sottoposto al vaglio di un esperto della UCLA (University of California, Los Angeles), che analizzando gli elementi registrati sulla tabella. All'appello manca ad esempio il germanio, identificato per la prima volta nel 1886, mentre sono presenti il gallio e lo scandio, la cui scoperta risale rispettivamente al 1875 e al 1879. Una successiva indagine condotta negli archivi dell'università scozzese ha poi consentito di, acquistata nel 1885 da un editore con sede a Vienna.La tavola è stata ripulita e sottoposta a bagni chimici per bilanciare il pH della carta. L'opera di restauro è poi proseguita cona base di amido di frumento e fibre di Kozo. Il cimelio originale sarà ora conservato presso la St Andrews, mentre una copia a grandezza naturale verrà esposta tra le mura del dipartimento di chimica.