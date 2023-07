Chillemi: "Sì, Viola cambierà"

Cominciano oggi le riprese della seconda serie di a pronta per la seconda serie di Viola come il mare, con Francesca Chillemi, 37 anni, come protagonista."Ho letto la prima puntata – dice – e devo ancora capire come si svilupperanno i personaggi. Mi hanno solo detto che ci saranno cambiamenti e il mio affronterà la vita in modo diverso". Come si spiega il grande successo di Viola? "Davvero non lo so. A me piace molto il mio personaggio e il messaggio che manda. E poi c’è il suo problema di salute, una malattia neurovegetativa che dà la capacità di leggere le persone come se si avesse un super potere. È una donna che affronta qualcosa di così¬ difficile in modo ottimistico".