Children’s Book Fair. Quanti libri all’ombra delle Due Torri

di Benedetta CucciE’ dal 1964 che Bologna diventa, ogni primavera, la capitale mondiale del libro per bambini e ragazzi. Sarà così anche nel 2025, dal 31 marzo al 3 aprile, quando sotto le Due Torri convergeranno da ogni dove, scrittori, editori, illustratori, celebrità e tantissimi giovani artisti per la 62ª edizione della Bologna Children’s Book Fair.

In una manciata di giorni avviene di tutto, dentro la fiera che ospita la kermesse e fuori, nei palazzi, nei musei, nelle associazioni che ospitano i tantissimi eventi di ’Boom. Crescere nei libri’, 40 mostre, 150 appuntamenti tra laboratori, incontri ed eventi, con più di 100 autrici e autori coinvolti dal 27 marzo. Se volete entrare in questo mondo di parole e disegni che rappresenta anche una grande opportunità di lavoro e un’enorme fetta dei lettori italiani, fate un salto a Bologna per conoscere gli autori e i loro nuovi libri che vengono presentati.

A cominciare da Beatrice Alemagna, autrice illustratrice italiana di punta, bolognese di nascita e con una vita in Francia ormai da tanti anni, che presenta in anteprima il suo attesissimo ’Sua Altezza Poltiglia, principessa di Fango’ per Topipittori, la casa editrice che ha da tempo intrapreso questa avventura editoriale in nome della considerazione del libro come strumento di conoscenza, gioco, educazione intellettuale, emotiva ed estetica. Parla di arte, di Bologna, di musei attraverso testi e disegni il libro ’I ritratti di Lavinia’ di Emanuele Lugli e Chiara Palillo che il 30 marzo viene presentato a Palazzo Pepoli.

Il libro avvicina bambine e bambini all’opera di Lavinia Fontana (1552-1614), artista bolognese celebre soprattutto come ritrattista, prima pittrice professionista d’Europa. Paul Cox, poliedrico artista, grafico, creatore di libri e illustratore, dal 2 aprile trasforma le sale della Fondazione del Monte in una grande narrazione da leggere sulle pareti che si intitola Wallbook e da quest’anno Topipittori inizierà a pubblicare i suoi libri in Italia partendo da ’II Mistero degli eucalipti’ e ’Una storia d’amore’.

’O’ babbo, dove sei?’ è il libro di Canicola che racconta la figura dello scultore Quinto Ghermandi per mano della disegnatrice Francesca Ghermandi, una delle grandi protagoniste del fumetto italiano contemporaneo e figlia dell’artista. Da Adiacenze, sempre a cura di Canicola, Alice Milani presenta le tavole originali di ’Nel paese degli Inuit’, storia di un viaggio e di un incontro tra una bambina e un villaggio Inuit e vivere insieme alla popolazione locale.

E’ invece un nuovo cahier da colorare della collezione di ’Bologna a testa in su’, curata da Hamelin, quello prodotto dall’illustratrice Dominika Czerniak-Chojnacka. L’autrice sceglie una lente inedita per guardare Bologna, raccontando protagonisti nascosti della vita cittadina: cercatelo!