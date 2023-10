Come fare lo chignon perfetto in poche mosse

Lo chignon è un termine francese che si riferisce a un particolare stile di acconciatura elegante e sofisticata, in cui i capelli sono raccolti e annodati sulla nuca, nella parte posteriore della testa. A seconda delle preferenze personali e delle mode, lo chignon può essere alto, simile a quello di Audrey Hepburn in ‘Colazione da Tiffany’, basso, come quello scelto in varie occasioni dalla modella e attrice Cara Delevingne e dalla principessa Kate Middleton, tiratissimo o morbido e messy, come lo ha sfoggiato in passato Meghan Markle, la duchessa di Sussex. La sua versatilità lo rende adatto per matrimoni, eventi speciali, serate in città o persino per un look quotidiano più raffinato. È adatto a capelli ricci, lisci o mossi, lunghi e medi. Nonostante sembri difficile da realizzare, lo chignon richiede solo pochi strumenti e un po’ di pratica. Ma quando si prende la mano, bastano solo pochi gesti e una decina di minuti.

L’uso del bun

Lo chignon può essere realizzato usando una sorta di ciambella in gomma piuma, disponibile in diverse dimensioni e colori, detto bun. Si tratta di un accessorio per capelli che consente di ottenere uno chignon voluminoso, con effetto bombato, che dà l'impressione di avere capelli più pieni. Il vantaggio principale di questa tecnica è la sua semplicità e velocità nell'esecuzione. Inoltre, si adatta bene a qualsiasi tipo di capelli, che siano ondulati, ricci, mossi o crespi che però devono essere almeno di media lunghezza o arrivare come minimo alle clavicole.

A mano libera

Se invece si vogliono utilizzare solo forcine o mollette, ecco qualche passaggio che occorre fare. Spazzola bene i capelli puliti e asciutti, per rimuovere eventuali nodi. Inclina la testa leggermente in avanti e raccogli i capelli, usando un elastico resistente, facendo una coda di cavallo bassa o alta, a seconda di dove desideri posizionare lo chignon. Prendi la coda di cavallo e avvolgila intorno all'elastico per creare una sorta di ciambella andando a ricoprire completamente l'elastico con le varie ciocche. Usa delle forcine o delle mollette per capelli per fissare la base dello chignon, inserendole all’interno della ciambella e poi nella base per mantenerla stabile. Se sono rimaste fuori alcune ciocche, prendi le punte e avvolgile intorno alla base dello chignon fissandole sotto la ciambella, sempre con forcine o mollette per nasconderle. In base al risultato finale che si vuole ottenere, si può fare un raccolto con ciocche intrecciate. Al termine dell’esecuzione, spruzza uno spray leggero e anti-crespo per fissare l’acconciatura. Per un tocco finale, puoi applicare un po' di siero per capelli o olio lucidante sulla parte esterna dello chignon per rendere alcuni punti più lucenti e ordinati. Se invece desideri un aspetto più morbido e naturale, puoi tirare delicatamente alcune ciocche di capelli fuori dallo chignon, ottenendo un effetto spettinato e moderno.