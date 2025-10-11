Chiavi Michelin Italia 2025: ecco quali sono i migliori hotel del Belpaese

Roma, 11 ottobre 2025 – La Guida Michelin ha reso nota la propria selezione di hotel, che quest'anno racchiude oltre 7.000 strutture diffuse in 125 paesi differenti. Così come accade con le Stelle per i ristoranti, la Guida prevede invece per gli alberghi l'assegnazione da una a tre Chiavi (1: soggiorno speciale; 2: soggiorno eccezionale; 3: soggiorno unico) per riconoscere e premiare le migliori strutture ricettive. Gli hotel con le Tre Chiavi (il non plus ultra in termini di comfort, servizio, stile ed eleganza) al momento in Italia sono ben 13, con cinque novità rispetto alla lista presentata nel 2024. Il nostro Paese è al secondo posto tra quelli più rappresentati nella lista, con un totale di 188 strutture segnalate, 49 novità e 12 promozioni, dietro solo alla Francia con 203 hotel Chiavi Michelin e davanti alla Germania, terza con 130. In totale sono 2.457 gli hotel premiati in tutto il mondo.

Le zone italiane con più Chiavi Michelin

Un'assoluta protagonista dell'edizione 2025 della Guida Michelin per gli hotel non poteva che non essere Roma, che negli ultimi anni ha visto aumentare la propria offerta relativa alle strutture di lusso. La Città Eterna, infatti, appare all'interno della selezione con ben 19 Chiavi, per una cifra che consiste in un vero e proprio record italiano e che lancia un segnale forte sulla presenza turistica che la capitale può ancora vantare. In centro, precisamente nei dintorni di via di Ripetta, è possibile trovare ben 7 hotel presenti nell'elenco nell'arco di un chilometro.

La regione italiana da record è invece la Toscana, che vanta ben 44 riconoscimenti tra cui 15 nuove entrate. Ben due hotel della Guida 2025, inoltre, rientrano tra le cinque novità delle Tre Chiavi: si tratta del Four Seasons a Firenze e del Borgo Santo Pietro a Chiusdino, in provincia di Siena.

Un altro luogo che la stessa Michelin ci tiene a segnalare all'interno della lista, infine, si trova in Sicilia. Si tratta di Taormina, che nonostante i poco oltre 10mila abitanti continua ad attrarre una notevole massa di turisti ogni anno presenta una novità tra le Tre Chiavi, ovvero il San Domenico Palace reso famoso dalla serie The White Lotus.

Le Tre Chiavi 2025

Questo l'elenco completo degli hotel riconosciuti con il massimo risultato delle Tre Chiavi:

- Capri, Campania: JK Place Capri

- Chiusdino, Toscana: Borgo Santo Pietro (new entry)

- Civita di Bagnoregio, Lazio: Corte della Maestà

- Firenze, Toscana: Four Season Hotel Firenze (new entry)

- Lisciano Niccone, Umbria: Reschio Hotel

- Modena, Emilia-Romagna: Casa Maria Luigia

- Moltrasio, Lombardia: Passalacqua (new entry)

- Montalcino, Toscana: Rosewood Castiglion Del Bosco

- Positano, Campania: Il San Pietro di Positano

- Roma, Lazio: Bulgari Hotel Roma (new entry)

- Taormina, Sicilia: San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel (new entry)

- Venezia, Veneto: Aman Venice

- Venezia, Veneto: Cipriani, A Belmond Hotel, Venice