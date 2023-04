Lorella Cuccarini, la figlia Chiara Capitta rivela su Instagram: “Potrei amare un ragazzo come una ragazza”

Roma, 26 aprile 2023 - "In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza". A dirlo è Chiara Capitta, 22 anni, calciatrice della Roma femminile. Ma anche figlia di Lorella Cuccarini. Diretta e schietta, la giocatrice non ha usato giri di parole per rispondere ai suoi follower che le chiedevano "sei etero?". "Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere", ha scritto Chiara, sottolineando in sostanza che quello che contano sono i sentimenti. Dichiarazioni che, comunque, suonano come un vero coming out.

Chi è Chiara Capitta

Occhi chiari e brillanti, lunghi capelli rossi. E soprattutto una grande passione per il calcio: è tesserata con il club giallorosso da quando aveva 12 anni. "Sono molto felice di dirvi che ieri finalmente ho giocato una partita da titolare", ha annunciato trionfante nel suo ultimo post su Instagram. E immediato è arrivato il commento della tifosa numero uno, mamma Lorella: "E da capitano".

Chiara è nata il 2 maggio 2000 e ha un fratello gemello, Giorgio. I due sono i piccoli di famiglia perché Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi Capitta hanno anche altri due figli: Sara nata nel 1994 e Giovanni nato nel 1996.

Da piccola ha frequentato la St. George’s British International School di Roma, dove ha imparato a parlare perfettamente in inglese. Nel 2019 si è iscritta in Business administration alla European School of Economics. Oltre a giocare a calcio, Chiara fa da social media manager proprio a mamma Lorella e ha fondato una sua agenzia che si occupa di digital strategy e brand identity.