Chiambretti: “Tenetevi l’intelligenza artificiale, io prendo registi, musicisti e attori. La mia barca precaria come l’Italia (ma non affonda)”

Piero Chiambretti è un fiume in piena. Sul Tevere ha appena avviato la seconda stagione del suo Fin che la barca va (Raitre, ideato da Chiambretti con Roberto Ebale), interviste durante la navigazione.

Chiambretti, ma la barca va?

“Eccome, è una turbobarca. Nonostante ci troviamo nel ciclone di tre telegiornali navighiamo piuttosto bene con un meteo dell’Auditel che dice buon tempo. Ci segue un milione di spettatori”.

Se la barca fosse l’Italia?

“Non a caso si fa sul Tevere dove sorge la capitale. Il Paese va come la barca, fin che va lasciala andare. È una metafora della precarietà della politica del Paese. Penso che sia una barca che non affonda, però deve trovare un porto sicuro”.

Piero Chiambretti posa per i fotografi per la trasmissione di Raitre 'Fin che la barca va'

Cosa cambia tra fare un’intervista in studio e una su una barca?

“Tutto. La barca crea un’atmosfera unica anche rispetto a uno studio bellissimo. L’esterno è importante: il meteo, il vento, il fiume, creano un’atmosfera che non puoi ricreare al chiuso. La televisione è sempre più una radio – solo parole, poche immagini – crea un’omologazione totale. Fare un’intervista su un fiume è una grande differenza, con il freddo e la corrente e la precarietà che il programma ha, come la precarietà della vita. Panta rei. Una riflessione su un mondo che sta andando a rotoli, speriamo che vada più a lungo possibile, per noi ma anche per quattro-cinque generazioni seguenti. Ma una fine del mondo, prima o poi, ci sarà”.

Sceglie sempre personaggi laterali, talvolta persino sconosciuti al grande pubblico. Perché?

“Cerco di portare in tv quelli che ci vanno raramente o mai. Inoltre cerco persone che mi incuriosiscano, perché un’intervista è una scarica chimica tra intervistato e intervistatore. Se sono incuriosito, l’intervista viene meglio. Io ho invitato anche Meloni, Schlein, Salvini, ma non sono venuti”.

Lei usa anche video fatti con l’intelligenza artificiale, i “Tevere days“.

“Sono un’allucinazione: vorrei vedere il Tevere come lo immagina il sindaco Gualtieri: balneabile, come nei cinegiornali Incom”.

L’intelligenza artificiale è un pericolo o una risorsa?

“È una risorsa, ma va usata con cautela. Io non sono contro la tecnologia, sono contro l’abuso. Se con l’intelligenza artificiale non ci saranno più fotografi, registi, attori, musicisti, allora dico: tenetevela. Preferisco avere i registi, i musicisti, gli attori”.

Perché ha inserito Patrick Facciolo, esperto che analizza il linguaggio corporale dei vip?

“Perché in due minuti mi permette di dire delle cose che allargano gli obiettivi di racconto del programma. Non posso avere Trump, ma lui può averlo in un video commentandone le movenze. Io faccio domande, lui racconta gesti”.

Come si trova in una Rai, a Viale Mazzini, svuotata?

“Viale Mazzini è chiusa per via dell’amianto. I dirigenti Rai mi capita di incontrarli al bar o al ristorante perché non c’è più un luogo deputato. L’intellighenzia si è trasferita in via Asiago occupando la sede della radio, ed è difficile vederli perché è tutto mescolato. Per entrare ti danno un pass e invece dell’ufficio del dirigente ti trovi in onda in Un giorno da pecora”.