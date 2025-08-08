’Chiacchiere e tortelli’. La parola d’ordine?. Tradizione a tavola

Turtèi cremasch, il piatto tipico della tradizione culinaria cremasca, sarà protagonista a Crema, dal 12 al 17 agosto per la quarta edizione di ’Chiacchiere e tortelli’. La loro origine risale al periodo della lunga dominazione veneziana, gli ingredienti del ripieno sono gli amaretti, spezie, canditi e uva passa sono tutte merci provenienti dai commerci con l’Oriente, sui quali i veneziani hanno avuto per secoli il monopolio. L’iniziativa organizzata dal Carnevale Cremasco Odv e promossa dal Comune di Crema con il patrocinio della Provincia di Cremona e di Regione Lombardia si inserisce nei progetti di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio con la degustazione di altri prodotti tipici. La maggior parte della materia prima impiegata nella preparazione dei piatti proviene dai produttori e fornitori locali.

Ogni sera dalle 18 alle 19 ’Crema in mezz’ora’ passeggiate gratuite nel centro storico della città a cura della Pro Loco e dopo cena, tutte le sere, musica dal vivo. Previsto il menu’ bilingue e quello gluten free. Il 13 agosto alle 21, sul palco allestito in piazza Aldo Moro, l’associazione Strada del gusto cremonese promuoverà l’evento autunnale dedicato alle paste ripiene per valorizzare tre piatti tipici e unici per ciascun territorio, i marubini cremonesi, i tortelli cremaschi e i blisgòn di Casalmaggiore. Non solo cibo e musica, ma anche attenzione all’ambiente: prosegue, infatti, il progetto di sostenibilità ambientale ’La Foresta del Carnevale Cremasco’, un piccolo progetto di riforestazione su piattaforma Treenation, avviato l’anno scorso dove l’ente organizzatore si era impegnato a piantare un albero ogni 10 porzioni di tortelli venduti in piazza e un kg di tortelli da asporto. Come ogni anno saranno utizzati per i cibi, stoviglie di materiale ecologico e riciclabile. Confermata la collaborazione con la Casa del Pellegrino, una realtà locale che ha valorizzato, attraverso l’accoglienza, il lavoro e la ristorazione, giovani in difficoltà offrendo loro un’opportunità occupazionale e di crescita umana.

R.P.