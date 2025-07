Chi vincerà L’Isola dei Famosi 2025? Anticipazioni e pronostici per la finale di stasera su Canale 5

Questa sera, mercoledì 2 luglio 2025, Canale 5 trasmetterà in prima serata la tanto attesa finale della diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show che ha tenuto incollati milioni di telespettatori con le sue storie di sopravvivenza, emozioni e colpi di scena. Condotta per la prima volta da Veronica Gentili, affiancata dall’opinionista Simona Ventura e dall’inviato Pierpaolo Pretelli in collegamento dall’Honduras, questa edizione si chiuderà con una serata ricca di prove, emozioni e sorprese. Dopo 57 giorni di sfide estreme a Cayo Cochinos, i finalisti Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata e il vincitore dell’ultimo televoto tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo si contenderanno il montepremi di 100.000 euro. Ecco tutte le anticipazioni, i pronostici e i momenti salienti che renderanno la finale indimenticabile.

Un’edizione travagliata ma avvincente

La diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata il 7 maggio 2025, segnando il debutto di Veronica Gentili alla conduzione, una scelta che ha portato una ventata di freschezza al programma. Con il motto “L’isola non dorme mai”, il reality ha visto 20 naufraghi, divisi tra le squadre dei “Senatori” (over 40) e dei “Giovani”, affrontare prove fisiche e psicologiche in un contesto di pura sopravvivenza, senza comfort, tra fame, intemperie e tensioni di gruppo. Tuttavia, l’edizione non è stata priva di difficoltà: i bassi ascolti hanno spinto Mediaset ad anticipare la finale dal 9 luglio al 2 luglio, riducendo il numero di puntate da 11 a 10 e la permanenza sull’isola a 57 giorni. Nonostante ciò, il programma ha saputo conquistare il pubblico grazie a un cast eterogeneo e a dinamiche autentiche, con momenti di crisi, rinascite e confronti accesi.

I finalisti: chi sono i contendenti per la vittoria

La finale vedrà protagonisti cinque naufraghi, quattro già confermati e un ultimo posto da assegnare tramite televoto tra Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Ecco chi sono i finalisti e cosa li ha portati fino a questo punto:

Cristina Plevani: la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha dimostrato resilienza e carisma. Con il 28% di preferenze nei sondaggi, è tra i favoriti, grazie alla sua capacità di costruire alleanze e affrontare le prove con determinazione. La sua esperienza televisiva e la simpatia conquistata tra i compagni la rendono una candidata forte.

Omar Fantini : conduttore televisivo e radiofonico, Omar si è distinto come leader, eletto per ben sei volte (dopo una revoca per provvedimento disciplinare). Le quote dei bookmaker lo vedono come il favorito assoluto, con una vittoria quotata a 2.50 su Lottomatica e GoldBet. La sua leadership e il suo spirito di gruppo lo hanno reso un pilastro del programma.

Mario Adinolfi : giornalista e fondatore de Il Popolo della Famiglia, è stato uno dei concorrenti più discussi, con il 37% di preferenze negative nei sondaggi. Tuttavia, il suo carattere deciso e il confronto con Teresanna Pugliese, che ha portato a una sorprendente sintonia, lo hanno reso un personaggio centrale. La sua vittoria è quotata a 3.75.

Loredana Cannata : considerata l'outsider con una quota di 5.00, Loredana ha conquistato il pubblico con il suo spirito pratico, come quando ha costruito un riparo contro le intemperie o si è improvvisata parrucchiera per la finale. La sua energia positiva e il desiderio di godersi l'ultima giornata come una festa la rendono una concorrente amata.

Teresanna Pugliese o Jey Lillo: l'ultimo finalista sarà deciso dal televoto. Teresanna, ex tronista di Uomini e Donne e influencer, è la favorita dei bookmaker con una quota di 2.50 su William Hill, grazie alla sua personalità forte e al percorso di crescita personale condiviso con il gruppo. Jey, invece, è considerato meno competitivo ma ha conquistato i compagni con il suo spirito allegro e numeri di magia.

Cosa aspettarsi dalla finale: prove, sorprese e bilanci

La finale, in onda alle 21:20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, sarà un evento carico di emozioni. I naufraghi affronteranno prove individuali che metteranno alla prova i loro limiti fisici e mentali, come consuetudine nelle fasi finali del reality. Tra le anticipazioni, si prevedono momenti di riflessione e bilanci personali, con possibili riappacificazioni strategiche tra i concorrenti, come quella tra Teresanna e Mario Adinolfi, che ha fatto emergere una nuova sintonia dopo settimane di alti e bassi. Un elemento centrale sarà il confronto con il pubblico: i finalisti avranno l’opportunità di vedere come sono cambiati dopo due mesi di vita selvaggia, grazie a filmati che mostreranno la loro trasformazione fisica e psicologica. Inoltre, sono attese sorprese emozionanti, come messaggi dai familiari o momenti celebrativi per chiudere l’avventura in bellezza. Teresanna, ad esempio, ha già espresso malinconia per la fine dell’esperienza, ringraziando lo “Spirito dell’Isola” in un momento di commozione, mentre Loredana, Omar e Cristina hanno vissuto l’ultima giornata con relax e spensieratezza, tra bagni collettivi e un risotto al latte di cocco preparato da Teresanna.

I momenti salienti della stagione

La diciannovesima edizione è stata segnata da momenti memorabili. Dai ritiri anticipati di concorrenti come Angelo Famao, che ha abbandonato dopo soli tre giorni, e Camila Giorgi, costretta a lasciare per gravi problemi familiari, alle tensioni tra i gruppi dei Senatori e dei Giovani, il reality ha offerto un mix di emozioni e drammi. Episodi come lo scontro tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, l’infrazione di Spadino e Nunzio che ha portato all’annullamento di una prova, e le crisi personali di Antonella Mosetti hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico. Inoltre, Loredana Cannata si è distinta per gesti simbolici, come tagliarsi i capelli con un machete in vista della finale, mentre Mario Adinolfi ha commosso con le sue riflessioni sulla perdita della fede. Nonostante le difficoltà, l’edizione ha registrato momenti di leggerezza, come il bagno collettivo dei naufraghi e i numeri di magia di Jey Lillo, che hanno strappato sorrisi ai compagni. La conduzione di Veronica Gentili, elogiata per la sua curiosità e capacità di gestire le dinamiche, ha contribuito a mantenere vivo l’interesse, mentre Simona Ventura, tornata come opinionista, ha portato esperienza e carisma in studio.

Pronostici e sondaggi: chi vincerà?

Secondo i bookmaker, Omar Fantini è il favorito, seguito da Cristina Plevani e Teresanna Pugliese (se accederà alla finale). Mario Adinolfi, nonostante le polemiche, ha una base di sostenitori, mentre Loredana Cannata rimane l’outsider. I sondaggi del pubblico vedono Cristina in testa con il 28% delle preferenze, ma la competizione è aperta. Il televoto finale, che chiuderà durante la diretta, sarà decisivo per decretare il vincitore, che si aggiudicherà il montepremi di 100.000 euro, di cui una parte tradizionalmente devoluta in beneficenza.

Perché guardare la finale

La finale de L’Isola dei Famosi 2025 promette di essere un evento imperdibile, non solo per scoprire chi trionferà, ma anche per celebri intrecci amorosi, colpi di scena e momenti di commozione. La produzione ha anticipato una “super puntata” con duelli appassionanti e un’eliminazione a sorpresa, mantenendo alta la suspense fino all’ultimo minuto. Per i fan del programma, sarà l’occasione per celebrare un’edizione che, nonostante le difficoltà, ha saputo regalare emozioni autentiche e storie di crescita personale, in un contesto selvaggio che ha messo alla prova i limiti dei naufraghi.

Come seguire la finale

La finale sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 alle 21:20 e in streaming su Mediaset Infinity. Gli spettatori potranno seguire anche i daytime su Canale 5 (alle 13:40 e 16:40) e su Mediaset Extra, con contenuti esclusivi nella versione Extended Edition su La5 e Mediaset Extra.