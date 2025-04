Chi sono e cosa cantano i “satanici” Behemoth, al centro delle polemiche

Nonostante le polemiche e le proteste dei giorni scorsi, i Behemorth si sono esibiti all'Alcatraz di Milano portando sul palco la loro musica death metal. A nulla sono valsi i tentativi di annullare l’evento. Lo stesso padre Francesco Bamonte, vicepresidente dell’Associazione degli esorcisti italiani aveva definito il concerto come: “un rituale satanico mascherato nel quale il demonio viene evocato e osannato mediante la blasfemia”. Ma chi sono e, soprattutto, cosa cantano i Behemoth?

Chi sono i Behemoth

Iniziamo col dire che si tratta di una band polacca che si è formata nel 1991, nota per uno stile musicale che mescola black metal e death metal, due generi estremi del metal. Il gruppo è guidato da Adam "Nergal" Darski, cantante, chitarrista e figura centrale del progetto. Il loro nome deriva da una creatura biblica gigantesca che, secondo alcune interpretazioni, si può tradurre come: “la bestia delle bestie”.

Originariamente, i Behemoth suonavano un black metal più grezzo e atmosferico, molto ispirato alla scena norvegese. Con il tempo, però, hanno virato verso il death metal, introducendo nei propri testi tematiche antireligiose e riferimenti a occulto, esoterismo e satanismo. Si sono presentati a Milano insieme ad altre due formazioni (Satyricon e Rotting Christ) nel corso del loro tour: "The Unholy Trinity 2025", vale a dire "La trinità profana".

Dai politici agli esorcisti: chi si è schierato contro il concerto

Contro la loro esibizione è stata presentata anche una petizione online che ha raccolto circa 35 mila di firme nella quale si sottolineava come nell'Italia “cuore della cristianità, di bellezza, fede e luce" non ci potesse essere spazio per band demoniache come i polacchi Behemoth e il loro satanismo. Persino alcuni consiglieri comunali avevano scritto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiedendo l’annullamento del concerto. Fuori dal locale, prima dell’esibizione, si è presentato anche padre David, un esorcista influencer che ha benedetto la discoteca con acqua e sale benedetti.

Le canzoni delle “bestie”

Il gruppo polacco ha già pubblicato 18 album, 11 dei quali in studio. I titoli dei loro lavori lasciano poco spazio all’immaginazione: nella loro discografia troviamo Satanica (1999), Evangelion (2009) e The satanist (2014). L’ultimo disco appena pubblicato si intitola “The Shit Ov God”. E i titoli delle loro canzoni naturalmente non fanno eccezione, tra le più famose ci sono: “Ora Pro Nobis Lucifer” e “Bartzabel”, un demone ebraico.