Chi è Veronica Confalonieri, la compagna di Lorenzo Musetti che ha pianto e gioito con lui a Montecarlo

Roma, 13 aprile 2025 – Prima Lorenzo Musetti batte Tsitsipas e la fidanzata Veronica Confalonieri arriva in campo, piange e lo bacia. Poi Musetti batte anche de Minaur nella semifinale del Masters 1000 a Montecarlo e Veronica arriva sul campo, piange, lo abbraccia e lo bacia. Purtroppo non ha potuto gioire con lui fino alla fine, perché il campione di Carrara è stato battuto in finale da Carlos Alcaraz.

Un amore quello tra Veronica e Lorenzo – entrambi 22enni – sempre vissuto con discrezione e lontano dai riflettori, esploso però in tutte le sue mille emozioni a Montecarlo, dove il tennista numero due in Italia ha raggiunto traguardi fino ad oggi inafferrabili, fino alla finale contro lo spagnolo.

Sono entrambi giovanissimi, Lorenzo e Veronica, ma hanno già un figlio, Ludovico, che ha compiuto un anno il 15 marzo scorso.

Veronica Confalonieri è nata a Sanremo e, dopo gli studi in graphic design allo Ied, nel 2019 ha iniziato a lavorare per Sky Sport, dove si occupa di comunicazione visiva e contenuti. Lo sport è di casa anche per lei, dunque, soprattutto perché anche sua sorella Valentina ha giocato a livello professionistico a tennis – ora è allenatrice – ed è in questo contesto che ha conosciuto Lorenzo.

“Eravamo amici, lo siamo stati a lungo, ci confidavamo. Poi le cose sono cambiate”, ha raccontato Veronica. Nel 2024 è arrivato, quasi inaspettato, il primo figlio. “Inizialmente la gravidanza è stata una notizia destabilizzante per entrambi: non ce lo aspettavamo così presto”. “Nonostante questo non abbiamo mai esitato. E Lorenzo si è responsabilizzato, l’ho visto davvero cambiare marcia. Si è sentito in dovere di diventare grande per nostro figlio e ci sta riuscendo. Sono felice”, ancora le sue parole.