Chi è Vanessa Bellini: perché è già famosa la nuova fidanzata di Matteo Berrettini

Milano, 14 ottobre 2025 – Matteo Berrettini è di nuovo fidanzato. Dopo la relazione con la showgirl Melissa Satta, la quale peraltro era diventata per molti il capro espiatorio per tutti i malanni del tennista, il cuore dell’atleta romano è tornato ad essere impegnato. Con quello di Vanessa Bellini. Chi? La ballerina Vanessa Bellini. Chi? C’è chi sostiene che ci si dovrebbe ricordare di lei per aver fatto parte del cast di Amici 22, ma in realtà all’interno del talent show di Maria De Filippi è durata quanto un gatto in tangenziale. Anzi, come sostiene giustamente il sito Biccy, da Natale a Santo Stefano. Quasi letteralmente.

Vanessa Bellini è stata all’interno di Amici 22 nel periodo più chiacchierato degli ultimi anni: quello dell’esotico ‘Noce moscata gate’. Senza farne parte. E questo non può che farle onore. La ballerina ha fatto parte della squadra di Emanuel Lo, il quale però l’ha defenestrata dal programma di Canale 5 pochi giorni dopo averle dato il benvenuto sostenendo di non sentirsi sicuro delle sue possibilità di ben figurare all’imminente fase del Serale. La permanenza della danzatrice all’interno di Amici 22 è durata di fatto ben pochi giorni.

“È arrivata la fine di questo percorso, a mio avviso forse un po’ troppo breve, ma che mi ha comunque lasciato un gran segno – aveva scritto all’epoca su Instagram la ragazza -. Ringrazio in primis i miei compagni che hanno reso questo viaggio indimenticabile, vi auguro il meglio dentro e fuori dalla scuola, vi porterò nel cuore sempre; i miei maestri Federica Soncin, Francesco Porcelluzzi, Giulia Stabile ed Elena D’Amario che hanno creduto in me e che hanno creato questa coreografia stupenda a cui tengo particolarmente; Emanuel Lo che mi ha dato un’opportunità nella scuola di Amici; la Maestra Alessandra Celentano per avermi messa alla prova e Raimondo Todaro! Un grazie enorme va alla produzione che è sempre attenta è presente per cercare di soddisfare ogni nostra richiesta! Grazie a chi mi ha seguito da fuori, mi avete dato un sopporto immenso! È solo l’inizio, grazie a tutti”.

Quindi dove il grande pubblico può avere già visto il volto della nuova fidanzata di Matteo Berrettini? Nel corpo di ballo dei tour di Elodie e Rose Villain.

A dare l’ufficialità alla storia con Matteo Berrettini è stata proprio Vanessa Bellini, che in occasione del suo 22esimo compleanno – il tennista ha 29 anni – ha condiviso sui social network un selfie in ascensore con la caption: “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore”. Una foto, quindi, nella quale è ritratto un momento di vita quotidiana. Non una passerella, un evento particolare o una festa. Non la festa di compleanno della ragazza. Ma un momento di vita normale.

E’ vero amore? A poterlo dire saranno soltanto il tempo e i due protagonisti. Vanessa Bellini e Matteo Berrettini erano stati paparazzati insieme a cena a Portofino a luglio, anche se attorno a questa fantomatica nuova fidanzata aleggiava un’atmosfera di mistero. D’altro canto, nessuno dei due protagonisti aveva mai fatto un passo per ammettere qualche tipo di relazione. Ora ecco il selfie in ascensore che di fatto ufficializza la frequentazione fra loro due. Se son rose, fioriranno.