Chi è Stefania Rocca, Madame Margot di ‘Anima gemella’: carriera e curiosità

Nella nuova serie di Canale 5 ‘Anima gemella’, con Daniele Liotti, Valentina Corti e Chiara Mastalli, Stefania Rocca interpreta Madame Margot, una sensitiva che aiuterà Carlo (Liotti) e Nina (Mastalli) a muoversi nel mondo esoterico. Carlo sta cercando di superare la morte della moglie Adele (Corti) e sta per risposarsi con Margherita (Alice Torriani), collega dell’uomo – sono entrambi i medici – e, in passato, migliore amica di Adele. Ma un giorno, l’uomo si imbatte in Nina, una truffatrice che si spaccia per medium. E che, però, rivela all’uomo delle cose che possono essere legate solo ad Adele.

Origini

Stefania Rocca, attrice e regista italiana, è nata a Torino nel 1971. La sua carriera ha inizio a 18 anni quando si trasferisce da Torino a Milano, lavorando come modella per la pubblicità e utilizzando i soldi guadagnati per frequentare vari corsi di formazione. Successivamente, si è trasferita a Roma e nel 1993 ha ottenuto una borsa di studio per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia. Sul grande schermo ha esordito nel film ‘Poliziotti’ diretto da Giulio Base, a cui sono seguiti ‘Palermo Milano solo andata’ con Raoul Bova, ‘Nirvana’, ‘I virtuali’, ‘Viol@’, solo per citare alcune delle sue prime pellicole più conosciute.

Tra cinema e tv

Negli ultimi vent’anni, la Rocca ha un grande successo recitando in ‘Casomai’, ‘L'amore è eterno finché dura’, ‘Commediasexi’, ‘La vita come viene’, ‘La bestia nel cuore’ e molti altri. In televisione è stata una dei protagonisti delle serie ‘Tutti pazzi per amore’, ‘Una grande famiglia’, ‘Gli anni spezzati’, ‘Di padre in figlia’. Nel 2018 ha partecipato a ‘Ballando con le Stelle’. Ha fatto parte della serie ‘Cops - Una banda di poliziotti’ (2020-2021) e in ‘Tutta colpa di Freud’ nel 2021. Di recente, oltre che in ‘Anima gemella’, si è vista anche nella serie ‘Vita da Carlo’ dedicata a Carlo Verdone, che interpreta se stesso.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Stefania è sposata con l'imprenditore Carlo Capasa, con il quale ha due figli, Leone Ariele nato nel 2007 e Zeno, arrivato nel 2009. Ha due sorelle, Francesca, immobiliarista, e Silvia. Quest’ultima negli ultimi anni ha vissuto in Australia. In passato, alla fine degli anni 90 e nei primi Duemila, Silvia Rocca, modella e personaggio televisivo, ha fatto molto parlare di sé. Su Antenna 3 conduceva nuda lo Spicy TG. Ha partecipato a un’edizione del reality ‘La fattoria’, attirando su di sé molta attenzione. È stata la prima naked dj in Italia.