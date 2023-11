Chi è Sandra Oh, l’attrice di ‘Grey’s Anatomy’ e ‘Quiz Lady’

Roma, 17 novembre 2023 – Tra le novità di novembre disponibili, in Italia, sulla piattaforma Disney+ c’è anche il film ‘Quiz Lady’. Si tratta di una commedia con protagoniste la rapper asiatica Awkwafina e Sandra Oh, l’indimenticata Christina Yang di ‘Grey’s Anatomy’. Nella nuova commedia di Disney+ Awkwafina interpreta una giovane donna in gamba, ma praticamente ossessionata dai quiz televisivi. Ha una sorella, Jenny che ha il volto della Oh. Le due devono coprire i debiti accumulati dalla madre. Quando il cane di Anne viene rapito, lei e Jenny partono per un viaggio avventuroso in cerca di finanziamenti per pagare il riscatto del loro amato quattrozampe. L’obiettivo di entrambe è trasformare Anne in una vera e propria campionessa di quiz in tv. Nel cast c’è anche Will Ferrell, che figura pure tra i produttori.

Biografia

Sandra Oh è nata nel 1971 in Canada, precisamente a Neapan, da genitori provenienti dalla Corea del Sud. Sembra che da piccola sognasse di diventare ballerina, e all’inizio della sua formazione ha studiato danza e musica. Nel suo percorso figura anche una breve parentesi universitaria dedicata al giornalismo. La sua grande passione, però, era ed è la recitazione. Nel 1994 Oh ha recitato nel film ‘Double Happiness’ ed è stata apprezzata dalla critica per aver interpretato una giovane donna cinese che cerca un equilibrio tra un'educazione tradizionale e antica e le esigenze di uno stile di vita moderno. Tra fine anni Novanta e primi anni del Duemila, l’attrice ha rivestito ruoli minori in ‘Bean’, ‘Il violino rosso’, ‘Pretty Princess’, ‘Sotto il sole della Toscana’, ‘Sideways’, ‘Blindness – Cecità’.

‘Grey’s Anatomy’

La sua svolta è arrivata nel 2005 con ‘Grey's Anatomy’, in cui ha lavorato per dieci stagioni. Durante questo periodo ha vinto numerosi premi sia per la sua interpretazione del personaggio di Christina Young, sia insieme al resto del cast. Ha anche vinto un Golden Globe Award come miglior attrice non protagonista in una serie TV (2006) e ha ottenuto cinque nomination ai Primetime Emmy Award come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. Oh ha lasciato lo spettacolo nel 2014 per affrontare nuove opportunità. Dopo aver partecipato alla serie ‘American Crime’, ha recitato in ‘Killing Eve’, grazie a cui ha ricevuto una nomination agli Emmy Award e ha ottenuto un Golden Globe. Tra i suoi lavori più recenti figura anche la serie, targata Netflix, ‘The Chair’ (il titolo in italiano è ‘La Direttrice’).

Vita privata

Sul set di ‘Sideways’, con Paul Giamatti, l’attrice ha conosciuto il regista Alexander Payne. I due artisti si sono messi insieme e, dopo un fidanzamento di cinque anni, si sono sposati nel 2003. Hanno poi divorziato tre anni dopo, alla fine del 2006. La coppia non ha avuto figli. A settembre 2022 l’attrice ha fatto parte di una delegazione canadese per partecipare ai funerali di Stato della regina Elisabetta II a Londra.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui