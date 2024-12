Chi è Ron Livingstone, Jack Berger di Sex and The City e l’odio ‘vissuto’ per il suo perso – NON PUBBLICARE

Se siete tra coloro che seguono “And Just Like That…” (in arrivo con la sua terza stagione) avrete sicuramente visto anche “Sex and the city”, la serie capostipite che ha dato origine alla serie tv trasmessa, in Italia, su Sky e in streaming su NOW. La protagonista assoluta è Carrie Bradshaw, affiancata dalle sue amiche del cuore Miranda e Charlotte (senza più Samantha che ha lasciato New York per trasferirsi a Londra, secondo la trama). Se attualmente è in crisi con Aidan, tornato “dal passato” ma assente nella sua vita sentimentale per i prossimi cinque anni, precedentemente Carrie era sposata con Mr Big (morto per infarto nel primo episodio di “And Just Like That…). Ma prima ancora, tra gli amori tormentati della scrittrice, in molti ricorderanno Jack Berger. E il suo post-it…

Ron Livingston, al centro “del rancore” da parte dei fan di Carrie

Durante la quinta stagione della serie di successo, Berger esce con Carrie. I due iniziano a frequentarsi, lui è uno scrittore in difficoltà con parecchi gli sbalzi d'umore e si sente inferiore rispetto alla fidanzata che, invece, sta vivendo un mondo d’oro a livello professionale. Tra alti e bassi, arriva la fine della loro relazione e lui sceglie di farlo tramite Post-it con scritto: “Mi dispiace. Non posso. Non odiarmi”. E poi sparisce nel nulla.

Ironia della sorte: la moglie dell’attore che interpretava Berger, Rosemarie DeWitt, è nel cast di “And Just Like That…” e interpreta l’ex moglie di Aidan. E, in una recente intervista, ha raccontato il periodo d’odio vissuto dal marito a causa della pessima scelta del suo personaggio nella serie tv: “In quei tempi, quando abbiamo iniziato a frequentarci, passeggiavamo nel West Village, e c'erano quei tour di 'Sex and the City', e Ron diceva: 'Vai a sinistra! Vai a sinistra!". Dovevamo infilarci nella Magnolia Bakery o in altri negozi perché le donne si avvicinavano e gli avrebbero urlato: "Hai rotto con lei con un post-it!" Capisci cosa intendo? Quindi, sì, ha avuto davvero parecchio odio per molto tempo”.

La carriera di Ron Livingston

Prima di essere l’odiato Jack Berger, l’attore ha recitato in numerose serie tv. È diventato noto soprattutto per aver interpretato Peter Gibbons in Office Space (1999) e il Capitano Lewis Nixon III nella miniserie Band of Brothers (2001).

Dopo l’impegno in Sex and the city, nel 2009 ha recitato in “Defying Gravity - Le galassie del cuore”, serie tv cancellata dopo una sola stagione per poi unirsi al cast, qualche anno dopo, di Boardwalk Empire della HBO per la quarta stagione.

Dal 2017 ha recitato per tre stagioni nella serie “Loudermilk”: era Sam Loudermilk, un ex critico musicale e alcolista in via di guarigione che lavora come consulente per l'abuso di sostanze e leader di gruppi di supporto. In seguito è apparso anche in “A Million Little Things” nei panni di Jon Dixon, il cui suicidio spinge il suo gruppo di amici a valutare la propria vita e le scelte effettuate fino ad allora.

Per quanto riguarda la vita privata, nel novembre 2009 si è sposato con la collega attrice Rosemarie DeWitt, conosciuta in “Standoff” dove entrambi lavoravano. La coppia ha adottato due bambine, la prima nel 2013, la seconda nel 2016.