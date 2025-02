Chi è Nataly Ospina, la nuova fidanzata di Ezio Greggio

Nuovo amore per Ezio Greggio. Il comico, nato a Cossato (Biella), il 7 aprile 1954, è diventato celebre soprattutto per la conduzione di “Striscia la notizia” fin dalla prima edizione. Il Tg satirico di Canale 5 è ormai, da decenni, un appuntamento fisso dell’access prime time a partire dal dicembre del 1988. Il presentatore tv – e attore e regista – negli ultimi mesi ha presentato al pubblico la sua nuova compagna, Nataly Ospina. Chi è Nataly Ospina, la fidanzata di Ezio Greggio La Ospina ha 35 anni ed è una food influencer colombiana, nata a Medellin e che vanta circa un milione di followers su Instagram. "Eating is my full-time job", "Mangiare è il mio lavoro a tempo pieno" è la descrizione che accompagna la sua bio su Instagram. Chef personale, sul social, prepara ricette italiane con outfit molto sensuali e variando tra ricette personali e altre personalizzate (dalle linguine alle vongole alla pizza cake, a più strati che assume quasi l’aspetto di una lasagna). Sul suo account instagram ci sono diversi reel legati alla cucina e anche molti scatti personali della giovane influencer mentre indossa abiti eleganti o si immortala in vacanza in mete da sogno. La relazione tra il comico e Nataly Ospina è stata ufficializzata sul red carpet del Monte-Carlo Film Festival lo scorso dicembre. Inizialmente sembrava che tra loro ci fossero solo complicità e amicizia. Via social la ragazza aveva caricato alcune foto che la mostravano sorridente davanti ai fotografi accompagnando il tutto con una serie di ringraziamenti: “La scorsa notte ho avuto l'incredibile onore di presentare al Monte-Carlo Film Festival insieme al fantastico Ezio Greggio. È stata la mia prima volta su un palco di tale prestigio, di fronte a così tante persone talentuose e persino al Principe di Monaco. Sono abituata a stare sotto i riflettori nella mia cucina, non su un palco così importante, quindi puoi immaginare le emozioni che ho provato! È stata un'esperienza indimenticabile e, anche se era la mia prima volta, ho dato il massimo, sapendo che ogni piccolo errore era solo frutto dell'emozione del momento. Un enorme grazie a Ezio Greggio per aver avuto fiducia in me con questa opportunità—significa davvero tantissimo” In seguito, una serie di scatti e immagini pubblicate su riviste di gossip e cronaca rosa hanno confermato un rapporto sentimentale tra i due. La vita sentimentale di Ezio Greggio Nel corso della sua vita, Ezio Greggio è stato sposato con la modella spagnola Isabel Bengochea. Con la donna ha avuto due figli (Giacomo e Gabriele, nati rispettivamente nel 1991 e nel 1995). A partire dagli anni Duemila, gli sono state attribuite diverse frequentazioni. Tra le più note e ufficiali ricordiamo quella accanto a Romina Pierdomenico (con la quale è stato legato dal 2018 al 2023 e con la quale ha mantenuto ottimi rapporti di amicizia). A dicembre del 2024, il conduttore tv è diventato nonno del piccolo Leone, figlio di Giacomo e Shereen Doummar. E adesso sembra che l’attore e regista abbia aperto il suo cuore a Nataly Ospina.