Chi è Michelle Comi, l’influencer della raccolta fondi per rifarsi il seno

Milano, 8 ottobre 2024 – Il web non smette di parlare di Michelle Comi, l’influencer originaria di Torino, ma milanese d’adozione, salita alle cronache per la sua inusuale richiesta ai follower. La 30enne ha infatti avviato una raccolta fondi per rifarsi il seno, riuscendo a incassare l’obiettivo di 15mila euro un giorno. Insomma, il suo sogno sembra destinato a realizzarsi, oltretutto grazie ad appena 88 donatori: la quota media sarebbe quindi di circa 170 euro.

Ma chi è Michelle Comi? Da quanto si apprende online (e dal suo profilo Facebook), prima di diventare famosa ha lavorato come impiegata presso la sede milanese dell’Istituto nazionale dei tumori. Precedentemente, secondo le stesse fonti, ha studiato al liceo artistico Boccioni del capoluogo lombardo.

La raccolta fondi lanciata da Michelle Comi

Ma sebbene abbia sconvolto i più, la notizia della raccolta fondi non è stata affatto una sorpresa per chi segue Comi. L’influencer è infatti solita chiedere ai suoi follower doni di vario genere: la scorsa estate, ad esempio, si è lanciata alla ricerca di un uomo ricco che le volesse pagare una vacanza. A ridosso del suo compleanno, il 26 luglio, ha invece chiesto a chi la segue di mandarle dei regali. Ma attenzione, non sarebbero stati accettati presenti al di sotto dei 3mila euro, meglio se 5mila. Impossibile sbagliare: la neo 30enne aveva pubblicato una wishlist che comprendeva abbigliamento e gioielli di grandi marchi, elettrodomestici e una vacanza a New York.

Comi è molto seguita sui social: su Instagram conta ben 444mila follower, mentre su TikTok ne vanta quasi 300mila. Tuttavia, la sua celebrità è dovuta soprattutto a OnlyFans, la piattaforma di contenuti per adulti su abbonamento, sulla quale la 30enne è tra le più seguite in Italia.