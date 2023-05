Chi è Mattia Zenzola, il vincitore di Amici: dall’infortunio alla riscossa finale

Roma, 15 maggio 2023 – “Il vincitore è Mattia”, ha annunciato Maria De Filippi dopo una serata piena di emozioni. Il 18enne Mattia Zenzola ha ribaltato tutte le previsioni dei bookmaker, ha scalzato la super favorita Angelina Mango – premiata dalla critica per la sua vice intensa e matura – ed è arrivato sul gradino più alto del podio del Serale di Amici 2023. “È un sogno che si avvera”, ha detto il ballerino sfiancato dalle emozioni della finalissima, che si è giocato bene con quattro performance intense e sensuali. E il pubblico lo ha votato, confermandolo in netto vantaggio sulla rivale fin dalle prime battute della gara. Ma chi è Mattia Zenzola? Passioni, vita privata e sogni del nuovo vincitore di Amici.

L’infortunio che gli ha sbarrato la strada

Mattia è a suo secondo tentativo nel talent di Canale 5. Ci aveva già provato l’anno scorso, quando era ancora minorenne, ma un infortunio alla caviglia l’ha costretto ad abbandonare il programma a due passi dalla finale. Che avesse talento si era già visto nella passata edizione, quando – a detta dei giudici – Mattia sembrava essere tra i ballerini più quotati. Ma poi è arrivato l’infortunio che lo ha costretto a ritirarsi dal programma. L’incidente lo ha costretto a un lungo riposo forzato, di fatto estromettendolo dal rientro in trasmissione. Raimondo Todaro, il suo coach, gli aveva promesso una seconda possibilità e così è stato. È riuscito a convincere Maria De Filippi a fare uno strappo al regolamento – che vieta ai concorrenti di partecipare due volte al talent – e quest’anno Mattia è rientrato alla scuola di Amici nella squadra di Raimondo Todaro ed Arisa. Ed è tornato per vincere.

Chi è Mattia Zenzola

Mattia è nato a Bari il 15 gennaio 2004. La passione per la danza lo accompagna da sempre, il 18enne ha iniziato con lo Zumba e si è poi specializzato nei balli latino americani. Ha iniziato a muovere i primi passi fin da piccolo. Aveva solo 11 anni quando è entrato nello staff del colombiano Beto Perez, il fondatore dello Zumba Fitness, definito il ‘Forrest Gump dell’aerobica’. A indirizzarlo sulla strada dello Zumba è stata la mamma di Mattia, che insegna questa disciplina sportiva. Poi si è spostato verso le note ‘calienti’ della musica latina, collezionando diversi premi: nel 2017 ha partecipato ai Campionati del mondo di Latino a Bucarest e in Italia si è classificato sul gradino più alto del podio alle gare della Fids. Poi è approdato ad Amici e il resto ormai è storia.

Il percorso nel talent: dalle incertezze iniziali al podio

Nei due anni della scuola di Maria De Filippi, Mattia è cresciuto moltissimo. Nonostante la giovane età e il viso acerbo da ragazzo, quando inizia a ballare Mattia si trasforma. Riesce a interpretare qualsiasi brano, assumendo movenze e dando colore a emozioni come un uomo adulto. Lo hanno più volte sottolineato i tre giudici di Amici – Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio – durante le ultime serate. “Mattia è molto sensuale”, ha detto durante la finalissima Cristiano Malgioglio, che nel lungo percorso del Serale non ha risparmiato i complimenti al 18enne, tanto da paragonarlo al torero più famoso di tutti i tempi, Luis Miguel Dominguín, dopo un appassionato flamenco. È stata una serata piena di emozioni quella di domenica 14 maggio, Mattia era in tilt per l’emozione. Ha pianto, si è confuso con uscite dal palco nei momenti sbagliati, si è piegato quando Maria gli ha dato affettuosamente del rompiscatole durante le ultime battute della puntata. “Come faremo senza le tue domande”, gli ha chiesto Maria.

Il flirt con Maddalena

Quest’anno per Mattia è anche scoccata la scintilla dell’amore. È stata la bionda Maddalena Svevi – la ballerina avversaria di Isobel e bersaglio preferito di Alessandra Celentano, eliminata durante la semifinale del 6 maggio – a fargli battere forte il cuore. Tra loro è nata subito una bella complicità, poi lo scorso ottobre è scattato il primo bacio. Non sono mancati i momenti romantici, come la romantica lettera d’amore a sorpresa scritta da Mattia per il 18esimo compleanno di Maddalena. Eppure, travolti dal vortice di emozioni che un talent comporta, la relazione tra i due fidanzatini è stata contraddistinta tra alti e bassi. Montagne russe che hanno avuto la meglio. La loro storia d’amore non ha retto alle piccole crisi e alla fine la relazione si è interrotta nel bel mezzo del programma.

Una convivenza difficile

“Spero che questa volta starai attento”, aveva detto Maria al rientro del ballerino nel talent. Non sono mancati malintesi e tensioni con gli altri concorrenti dello show: i battibecchi più forti sono scaturiti dal disordine di Mattia, che ha reso la coabitazione difficile con gli altri inquilini della casetta. Ma a riscattare i momenti difficili, è stato l’arrivo a sorpresa del padre in trasmissione: una grande emozione che ha infuso nuova energia al vincitore di Amici 2023.