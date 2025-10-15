Chi è Mattia Piccoli che ha ispirato il film ‘Per te’: la sua storia

Roma, 15 ottobre 2025 – Mattia Piccoli ha 16 anni e quattro anni fa è diventato Alfiere della Repubblica italiana, un titolo che gli è stato conferito direttamente dal Presidente Sergio Mattarella. Il ragazzo, infatti, a soli 12 anni è diventato caregiver di suo padre Paolo, malato di una forma di Alzheimer precoce. La sua storia – simbolo di dedizione, amore e speranza – è diventata un film con Edoardo Leo intitolato ‘Per te’ che uscirà nelle sale il prossimo 17 ottobre.

La storia di Mattia

Paolo Piccoli ha scoperto di essere affetto da Alzheimer precoce nel 2017, all’epoca Mattia e Andrea, i suoi figli, erano molto piccoli ed è stata dunque sua moglie Michela Morutto ad occuparsi principalmente di lui. La grande sofferenza della donna e le condizioni di Paolo che peggioravano sempre di più hanno spinto però Mattia, il figlio maggiore della coppia, ad aiutare la sua famiglia. Nonostante la giovane età, infatti, il piccolo ha tentato di supportare suo padre nelle attività quotidiane e di alleggerire il peso delle responsabilità della sua mamma. Un atto di amore e di dedizione che ha permesso a Mattia di trascorrere più tempo possibile con Paolo, prima che i ricordi lo abbandonassero definitivamente, e che è valso all’adolescente un riconoscimento importante.

Mattia Piccoli (Alive)

Alfiere della Repubblica

Nel 2021, infatti, il Presidente Mattarella ha deciso di nominare Mattia Alfiere della Repubblica con la seguente motivazione: “Per l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre e lo aiuta a contrastarla”.

Nel conferimento del titolo si legge anche: “Il suo impegno è quanto mai prezioso: non è frequente che un giovanissimo svolga, con tanta dedizione, il compito di caregiver tuttavia la sua esperienza è un esempio anche per i coetanei”.

Edoardo Leo con Javier Leoni e Mattia Piccoli (Alive)

Il film ispirato alla famiglia Piccoli

Alla storia di Mattia, Paolo e della loro famiglia è ispirato il film ‘Per te’ diretto da Alessandro Aronadio e in sala a partire da venerdì 17 ottobre. Il ruolo di Paolo è affidato ad Edoardo Leo, Michele Morutto è interpretata da Teresa Saponangelo e Mattia ha il volto di Javier Francesco Leoni.

Le vicende dei Piccoli sono raccontate anche nel libro: ‘Un tempo piccolo’ di Serenella Antoniazzi.