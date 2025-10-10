Chi è María Corina Machado, Nobel per la Pace 2025: premiata la voce della resistenza venezuelana

Il Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato alla leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado per il suo lavoro instancabile a favore dei diritti democratici. Il riconoscimento mette al centro la resistenza civile e l’attivismo pacifico in un contesto di forte repressione, confermando il ruolo del premio come sostegno morale e politico alle istanze democratiche.

María Corina Machado, premio Nobel per la Pace 2025

Chi è María Corina Machado

Nata nel 1967 a Caracas, Machado si forma come ingegnere industriale e inizia la sua carriera pubblica nel mondo dell’associazionismo. Nel 2002 fonda Súmate, un’organizzazione che promuove elezioni libere e trasparenti. Il suo attivismo la porta presto a scontrarsi con il potere: già nel 2004 il governo di Hugo Chávez tenta di criminalizzare la sua attività, accusandola di complotto per aver organizzato un referendum sulla presidenza. Eletta deputata nel 2011 con un numero record di voti, diventa una delle principali voci dell’opposizione in Parlamento. Ma la frattura con il regime si consuma nel 2014, quando Machado denuncia le violenze contro i manifestanti durante le proteste di piazza. Viene espulsa dall’Assemblea nazionale, privata dell’immunità parlamentare e sottoposta a indagini per “alto tradimento”. Da allora vive sotto costante pressione: i suoi movimenti vengono sorvegliati, i suoi comizi ostacolati, la sua candidatura alle elezioni presidenziali sistematicamente invalidata, nonostante il 22 ottobre 2023 abbia vinto le primarie dell’opposizione con oltre il 90 per cento dei voti.

La leader venezuelana María Corina Machado, premio Nobel per la Pace 2025

Perché le è stato conferito il Nobel

Secondo il comunicato ufficiale del Comitato norvegese, il premio le è stato attribuito “for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy.” Machado è riconosciuta come una figura unificante dell’opposizione, che ha saputo mettere insieme forze politiche diverse attorno all’obiettivo delle elezioni libere, contrastando la progressiva militarizzazione dello Stato venezuelano. Il regime, da lungo tempo, utilizza strumenti amministrativi, legali e repressivi per ostacolare l’attività politica dell’opposizione: Machado ha operato nonostante condizioni drastiche, rischi personali e incapacità di esercizio politico diretto.

Il valore del Nobel a Machado

Il riconoscimento di Machado con il Nobel per la Pace ha un valore sia simbolico che concreto. Per anni Machado ha chiesto all’Europa un’azione concreta per ostacolare il regime di Maduro. In un’intervista l’attivista ha dichiarato: “Deve agire, far sapere ai criminali che stanno uccidendo i venezuelani che la giustizia internazionale passerà all’azione. L’Europa sa che Maduro ha rubato le elezioni e ha commesso crimini di lesa umanità. Lui ha legami con l’Iran, con la Russia, con la Bielorussia, con la Siria, con Hezbollah, con i cartelli della droga, con le guerrillas colombiane”. A livello internazionale questo importante riconoscimento porta visibilità alla crisi venezuelana e alle violazioni dei diritti umani, nella prassi, aumenta la pressione diplomatica su governi e istituzioni affinché chiedano una maggiore apertura politica e il pieno rispetto delle libertà individuali.