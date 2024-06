Chi è Marco Mazzocchi di ‘Notti Europee’

I Campionati Europei di calcio si concluderanno il 14 luglio. Nel frattempo, si possono seguire gli approfondimenti e il talk di ‘Notti Europee’ su Rai 1 con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi. Il giornalista sportivo, lo scorso anno, ha condotto su Rai 2 ‘A tutto campo’.

A tutto sport

Marzocchi – romano, classe 1966 – è figlio d’arte. Il padre, Giacomo Mazzocchi, è stato un famoso telecronista di atletica sull’allora rete TMC. Marco ha comunciato la sua a carriera in RAI nel 1988 come collaboratore. È poi stato assunto nel 1993. Specializzato in ambito sportivo, ha lavorato in trasmissioni storiche come ‘Il Processo del Lunedì’, ‘90° Minuto’ e ‘La Domenica Sportiva’, che ha condotto per cinque anni. È stato anche inviato alle Olimpiadi del 1996 e conduttore delle dirette delle edizioni del 2000 e 2004.

Ha coperto eventi sportivi europei come gli Europei di Calcio del 2000 e del 2004, e le Olimpiadi invernali di Torino 2006. Marzocchi ha anche seguito il ciclismo, durante due Giri d'Italia, conducendo ‘Il Processo alla Tappa’, nonché in occasione di un Tour de France. Nel 1998, ha seguito la nazionale italiana ai mondiali di calcio, e nel 2002 ha co-condotto ‘Notti Mondiali’ su Rai 1 con Gian Piero Galeazzi e Luisa Corna. Ai Mondiali di Germania 2006 è stato il volto di Rai Sport. Lo ricordiamo anche nel suo passaggio al mondo dei reality nel 2003, quando ha curato i collegamenti de ‘L'isola dei famosi’.

Altre esperienze

Nel 2005 Marco Marzocchi ha partecipato alla seconda edizione di ‘Ballando con le stelle’ in coppia con Vincenza Farnese. L'anno seguente ha realizzato tre mini-documentari per il programma ‘Wild West’ e, nel 2007, ha co-condotto ‘Balls of Steel’ con Maddalena Corvaglia. Lo stesso anno ha partecipato a una spedizione al K2 e ha firmato il documentario ‘K2: Il sogno, l'incubo’, dedicato all'alpinista Stefano Zavka.

Appassionato, appunto, di documentari, oltre che di calcio, il giornalista ha girato anche ‘Yukon Quest: sulle tracce di Zanna Bianca’ e ‘L'onda perfetta’, dedicato alle avventure di tre surfisti italiani in Costa Rica e Perù. Nella stagione 2008-2009 è entrato nel cast di ‘Quelli che il calcio’. Dopo tante altre esperienze legate alla televisione e allo sport, nel 2020 è stato in gara a ‘Pechino Express’ in coppia con Max Giusti (‘I Gladiatori’, eliminati in semifinale). Successivamente è tornato nel cast di ‘Quelli che il calcio’. In tempi recenti ha seguito anche le ATP Finals di tennis a Torino.

Vita privata

Mazzocchi è sposato con Monica, della quale non si sa molto, se non che non appartiene al mondo dello spettacolo e dell’informazione. La coppia non ha figli. Il giornalista e conduttore è molto affezionato alle sue nipotine Livia e Sofia.