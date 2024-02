Chi è Luli Pampìn, il nuovo idolo degli adolescenti

Luli Pampin si esibirà presto in Italia per la prima volta. Inizialmente erano previste due date. Il 10 febbraio l’artista sarebbe stata attesa a Padova. Tuttavia l’organizzazione ha comunicato che purtroppo, per motivi tecnici indipendenti da lei e dall’entourage, ha dovuto annullare quel concerto (il rimborso dei biglietti poteva essere richiesto entro il 20 dicembre 2023). È stata invece confermata la performance dell’11 febbraio presso il Teatro Dal Verme di Milano.

Origini

Luli Pampin – di nazionalità argentina, naturalizzata spagnola – sbarca nella Penisola per presentare il suo primo disco in cui canta in italiano. Il titolo dell’album è ‘Ciao Bambini’. Per la giovane artista è un po’ un ritorno alle origini dal momento che il bisnonno Giuseppe era friulano, nativo di Pordenone. Il modo in cui si presenta Luli è molto caratteristico e ha fatto sì che diventasse un fenomeno mediatico presso la Generazione Z: infatti l’artista ha una treccia lunga e rosa e indossa un abito da principessa dell’epoca contemporanea.

Musica

Ma sono anche i suoi brani che sono rimasti impressi a molti bambini, dato che insegnano loro a fare piccoli compiti quotidiani, dalla pronuncia delle vocali al lavarsi il viso. Alcune delle sue canzoni più famose tra i più piccoli sono: ‘La mucca Lola’ ‘Cammino nella giungla’ ‘Il ballo del pappagallo’ ‘Il treno delle vocali’. Quello che piace molto di questa artista è che attraverso i suoi versi passano anche messaggi sociali ed educativi importanti come il no al bullismo e alle discriminazioni, a favore di accoglienza e inclusività. I suoi mondi magici, dunque, sono fatti di storie divertenti e immaginarie, ma anche di lezioni importanti ed esempi utili e positivi per i piccini.

Vita privata

- Luli Pampin ha fatto parte del coro del conservatorio di Torrevieja, in provincia di Alicante. Da piccola era molto timida e non avrebbe mai pensato di riuscire a esibirsi da sola. - Si è trasferita in Spagna con la famiglia quando era una bambina. - Pare che Luli sappia così bene l’italiano perché lo ha studiato con sua zia Alejandra, che vive a Terni, in Umbria. - Il manager italiano che la gestisce ha lavorato anche con Bobby Solo e Gigliola Cinquetti. - Il suo personaggio è stato ideato da lei e dal fratello. - Quando aveva 25 anni è diventata mamma. - Su YouTube, dove ha debuttato, i suoi video, oggi, hanno superato i 20 miliardi di visualizzazioni.