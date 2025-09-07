Chi è Laila Hasanovic, dallo sfondo del cellulare di Sinner alla semifinale degli Us Open

New York (Usa), 7 settembre 2025 - Nuova fidanzata per Jannik Sinner? Il campione azzurro è pronto a scendere in campo contro Alcaraz nella finale di Us Open in programma nella serata di domenica 7 settembre. Per arrivare all'ultimo atto del torneo americano Sinner ha eliminato in 4 set il canadese Felix Auger-Aliassime, in una partita dove a vedere l'asso italiano era presente nelle tribune dell'Arthur Ashe Stadium anche la modella Laila Hasanovic. Un flirt quello tra il tennista e la 25enne danese, presente anche sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, confermato anche da ulteriori indizi che hanno fatto scatenare i fan.

Nuova coppia in vista?

La presenza di Hasanovic durante la semifinale tra Sinner e Auger-Aliassime ha confermato sempre di più il flirt tra l'asso italiano del tennis e la giovane modella anche a Copenhagen. Il gossip in questione era esploso già qualche giorno fa, poco prima del match contro Shapovalov: una ripresa televisiva aveva infatti mostrato la modella presente sullo sfondo del cellulare di Sinner. A questo punto i dubbi sono davvero pochi, nonostante il tentativo di Hasanovic stessa di posizionarsi lontano dall'angolo di Sinner in tribuna per evitare di rubare le attenzioni dei media ed evitare distrazioni al campione.

Chi è Laila Hasanovic

Nata a Copenhagen da una famiglia di origini bosniache, Laila Hasanovic ha visto crescere in maniera dirompente il proprio successo prima da influencer poi da modella. Dal 2019 in poi ha collaborato con case di moda di livello internazionale come Armani e Prada Beauty, ha rappresentato la Danimarca tra le finaliste di Miss Universo e ha presenziato anche alla Biennale di Venezia in occasione del Festival del Cinema. Un curriculum di tutto rispetto e un nome su cui non sono mancati i gossip per via di alcune relazioni avute con personaggi celebri dello sport. Tra i suoi ex più noti spiccano il calciatore Jonas Wind e il pilota automobilistico Mick Schumacher, figlio della leggenda della Formula 1.

Le fidanzate di Sinner

Jannik Sinner è considerato un personaggio all'apparenza freddo e molto riservato, ma la fama e l'attenzione che sta attirando attorno a sé non lo ha risparmiato dai gossip sulle sue relazioni amorose. Nel 2023 il tennista altoatesino è stato fidanzato con la modella meranese Laura Margesin, prima di conoscere nel 2024 la tennista Anna Kalinskaya con la quale è stato legato per circa 1 anno. La separazione tra i due avvenuta nella scorsa primavera ha destato particolare scalpore, visto l'affiatamento dimostrato dalla coppia durante i mesi insieme. Poco dopo la rottura con la Kalinskaya, Sinner aveva conosciuto la modella russa 31enne Lara Leito, che vanta partecipazioni a red carpet internazionali e frequentazioni con celebrità hollywoodiane. Negli ultimi giorni, infine, il flirt con la 25enne Hasanovic che sta facendo impazzire il web.