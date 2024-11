Chi è L-Gante: il rapper argentino che fa battere il cuore di Wanda Nara L’artista è uno dei fenomeni musicali più interessanti dehgli ultimi anni. Molto popolare in Sud America, sta facendo parlare di sè anche per una presunta relazione con Wanda Nara (ex moglie del calciatore Mauro Icardi) dalla quale aspetterebbe anche un figlio