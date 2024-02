Chi è Kelly Rowland, protagonista del film Netflix “Mea Culpa”

Roma, 29 febbraio 2024 – E’ disponibile su Netflix “Mea culpa”, un legal thriller con la regia di Tyler Perry (che ha anche sceneggiato la pellicola). Protagonista della pellicola è Kelly Rowland nel ruolo di un avvocato difensore penale. Segue il caso che vede un artista (Trevante Rhodes è l’attore che lo interpreta), accusato di omicidio. Secondo l’accusa avrebbe ucciso la sua ragazza. Ma sarà così? Al centro del film il rapporto complicato con il suo cliente, Zyair Malloy, accusato di omicidio. Mentre cerca di capire se l’uomo è innocente o colpevole, inizia ad essere affascinata e turbata dall’uomo, finendo coinvolta in un gioco ambiguo di seduzione.

Kelly Rowland, attrice ed ex componente delle Destiny’s Child

Come già anticipato, a vestire panni dell’avvocato Mea Harper (da qui il gioco di parole che dà il titolo al film) è Kelly Rowland, attrice, personaggio televisivo americano e, soprattutto, nota al grande pubblico per essere una cantante, ex membro delle Destiny’s Child accanto a Michelle Williams e Beyoncé Knowles. Il successo del gruppo a livello internazionale è immenso e tra le hit della band non possiamo non citare "Independent Women", "Survivor" e "Bootylicious". Nel 2001 la girlband annuncia una pausa per seguire carriere soliste. Tornano insieme nel 2004 con una reunion e il disco “Destiny Fulfilled” che vanta pezzi come “Lose my breath” e “Soldier”. Due anni dopo, nel 2006, lo scioglimento ufficiale delle Destiny’s Child che si sono ritrovate insieme in due occasioni live, da allora: per l’halftime del Super Bowl nel 2013 e al festival di Coachella del 2018. Durante la pausa del gruppo, dal 2001 al 2004, Kelly Rowland ha iniziato una carriera solista che, nei primi tempi, le ha portato buone soddisfazioni. Il disco Simply Deep (2002) è arrivato al primo posto nella chart del Regno Unito ed è stato mondiale il boom di "Dilemma" (insieme a Nelly). Parallelamente ha iniziato a intraprendere la carriera di attrice in due film, l’horror “Freddy Vs Jason” e “The Seat Filler”. La sua carriera come cantante solista, ad oggi, include 4 album ma il più recente è di oltre 10 anni fa, Talk A Good Game (che ha ottenuto un riscontro decisamente tiepido). Ha lavorato anche in televisione, spesso nel ruolo di giudice musicale, nell’edizione inglese di X Factor (nel 2011) e in quella americana del 2013. Dal 2017 al 2020, inoltre, è stata scelta come coach per “The Voice Australia”. Vanta il ruolo di guest star – nei panni di Edie – nella serie tv “Grown-ish”, serie tv americana per teenager e spin-off di Black-ish. Per quanto riguarda la vita privata e personale, Kelly Rowland nel 2000 ha conosciuto Tim Weatherspoon, presentatole dalla collega e amica Michelle Williams. Anni dopo, nel 2009, i due hanno iniziato a frequentarsi e nel dicembre di quattro anni dopo – nel 2013 – annunciò il suo fidanzamento in tv al “Queen Latifah Show”. A seguire, i due si sono sposati in Costa Rica il 9 maggio 2014. La coppia ha dato alla luce due figli, nati rispettivamente nel 2014 e nel 2021.