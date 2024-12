Chi è Kelly Piquet, la fidanzata incinta di Max Verstappen

Roma, 6 dicembre 2024 – Un'altra grande notizia per Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, che ha appena conquistato il quarto titolo mondiale consecutivo di Formula 1, diventerà padre per la prima volta. Ad annunciarlo su Instagram sono stati Verstappen stesso, 27 anni compiuti a settembre, e la futura madre Kelly Piquet, modella brasiliana 36enne nata in Germania con la quale è fidanzato dal 2020. "Mini Verstappen-Piquet in arrivo. Non potremmo essere più felici del nostro piccolo miracolo" si legge nel post sui social. Sulla gravidanza della modella circolavano voci ormai da alcune settimane.

Chi è Kelly Piquet

Figlia del tre volte campione del mondo di Formula 1 Nelson Piquet e della modella olandese Sylvia Tamsma, Kelly Tamsma Piquet Souto Maior è un'influencer e modella dalla doppia cittadinanza brasiliana e tedesca. Nata nel dicembre del 1988 a Homburg, in Germania, ha trascorso la giovinezza prevalentemente tra il sud della Francia e il Brasile, Paese d'origine del padre, dove ha completato gli studi.

Fidanzata con Max Verstappen dal 2020, Kelly Piquet ha avuto in precedenza una relazione con un altro pilota di Formula 1, il russo Daniil Kvyat, dal quale era nata una figlia, Penelope, nel luglio 2019. I due, tuttavia, terminarono il loro fidanzamento nel dicembre dello stesso anno. La presenza di Kelly è stata molto importante in questi anni per il pilota olandese della Red Bull, che ha stretto un bel rapporto con il padre Nelson, con il quale trascorre spesso le vacanze in Brasile, e che nel corso degli anni si è preso cura anche della piccola Penelope.